郭台銘證實曾邀黃健庭任副手 力拱角逐北市長

鴻海集團創辦人郭台銘（前）6日在台北出席前台東縣長黃健庭（後）的專題演講，致詞時不僅肯定黃健庭的能力，也力拱黃健庭2年後挑戰參選台北市長。中央社記者徐肇昌攝 108年10月6日

（中央社記者王承中台北6日電）鴻海創辦人郭台銘今天親口證實前台東縣長黃健庭就是當初他的副手人選，對黃健庭的能力、人格讚譽有加。郭台銘表示，很可惜這樣的人才不能為國所用，並拱黃健庭出馬角逐台北市長。

黃健庭今天受邀進行演講，前總統馬英九、鴻海創辦人郭台銘也受邀出席，意外促成馬郭會。馬英九、郭台銘兩人比鄰而坐，互動熱絡，除相互握手外，也不時交頭接耳。

郭台銘在致詞時也親口證實，黃健庭就是他的副手人選。郭台銘表示，他參加國民黨總統初選，下鄉第一站就到台東，經過與黃健庭三天兩夜的相處後，他內心就把黃健庭列為副手的不二人選。很多報導說他不選總統是因為找不到副手人選，但他從一開始就決定是黃健庭，也從來沒改變。

郭台銘指出，最重要的是黃健庭的人格特質，能力是可以後天培養，但是人格不行，而黃健庭非常孝順母親，且在擔任縣長任內，用人唯才不分黨派。

鴻海集團創辦人郭台銘（前左）6日在台北出席前台東縣長黃健庭（坐者前右2）的演講活動，致詞時力拱黃健庭2年後參選台北市長。中央社記者徐肇昌攝 108年10月6日

另外，郭台銘也指出，黃健庭的夫人陳怜燕絕不干政，就像馬英九夫人周美青一樣，台灣的夫人文化要向周美青、陳怜燕學習，畢竟選民是選黃健庭當縣長，而不是選黃健庭的夫人。

郭台銘表示，像黃健庭這樣優秀的人才國民黨還有好幾位，為什麼國民黨不能重用？這代表國民黨的系統有問題。很可惜他不選總統，辜負黃健庭跟國民，讓這麼好的人才流失。

最後郭台銘表示，今天來聽黃健庭演講的也很多台東、台北的朋友，而台北市長柯文哲的任期到2022年，他要問黃健庭是否夠資格當台北市長。聽了郭台銘的詢問，台下的聽眾紛紛鼓掌叫好。

而馬英九也在致詞時表示，像黃健庭現在這樣賦閒實在是一種浪費。隨後馬英九用台語對台下聽眾說，「我的意思，大家都知道」。引發台下哄堂大笑。

郭台銘離去前接受媒體訪問，對於拱黃健庭選台北市長，郭台銘表示，他身為台北市民，是站在市民的立場把這個問題提出來，大家可以討論，現在他不選總統，但不能讓好的人才被埋沒，黃健庭有能力，他認為現在應該大方把黃健庭推薦出來，不能讓黃健庭賦閒。

媒體詢問，夫人不能干政是指誰。郭台銘只說，「這個你們自己去寫、自己去猜」，並未多做解釋，便隨即離去。（編輯：蘇志宗）1081006