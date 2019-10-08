台積電強效版7奈米大量出貨 股價創歷史新高

台積電挾製程技術領先優勢，營運前景看俏，ADR不斷走高，創下48.15美元歷史新高，8日股價也有不錯表現，達新台幣284元，同創歷史新高價。（中央社檔案照片）

（中央社記者張建中新竹8日電）晶圓代工廠台積電強效版7奈米製程大量出貨，激勵美國存託憑證（ADR）創下48.15美元歷史新高，今天股價同步走高，達新台幣284元，同創歷史新高價。

台積電先進製程技術進展順利，導入極紫外光（EUV）微影技術的強效版7奈米製程第2季開始量產，良率已與7奈米製程相當接近，台積電表示，已協助客戶產品大量進入市場。

法人指出，蘋果（Apple）iPhone 11的A13處理器便是採用台積電強效版7奈米製程。據研調機構IC Insights預估，台積電第4季包括7奈米與強效版7奈米製程比重可望突破3成。

台積電並預告，6奈米製程將於明年第1季試產，年底前進入量產；6奈米邏輯密度將比7奈米製程提高18%，因設計法則與7奈米完全相容，將可大幅縮短客戶產品上市時程。

台積電挾製程技術領先優勢，營運前景看俏，ADR不斷走高，創下48.15美元歷史新高，今天股價也有不錯表現，達新台幣284元，同創歷史新高價，市值達7.36兆元，也改寫歷史新高紀錄。（編輯：鄭雪文)1081008