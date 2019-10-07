iPhone 11熱銷 法人看好蘋概股第4季持續看旺

（中央社記者韓婷婷台北7日電）蘋果iPhone 11系列新機銷售超乎預期，在美國、台灣及大陸均陸續傳出好消息，零組件供應端也傳出追加訂單，法人看好蘋概股第4季業績持續看旺，旺季效應可望延續至明年第1季。

在連續幾代新機銷售平淡後，被稱為末代4G的iPhone 11在原本一片噓聲看衰下，初步銷售狀況反倒出乎預料的繳出不錯的成績。在iPhone 11開賣超過一星期時，蘋果執行長庫克（Tim Cook）表示，新機銷售迎來「非常強勁的開端」（very strong start）。

隨著在蘋果官網訂購iPhone 11 Pro夜幕綠等待時間越來越長，加上庫克釋出的喜訊，法人也開始上調iPhone今年銷售預估數字，近期供應鏈開始陸續傳出接到追加訂單的好消息，緊接著又傳出蘋果將在2020年第1季發表更低售價的iPhone SE2版本，外觀設計與硬體規格與iPhone 8相似，法人預期蘋果供應鏈不只第4季續旺，旺季效應可望延續至明年第1季。

蘋果供應鏈傳出，客戶要求加開模具，不只新iPhone 11，包括前幾代的舊機訂單需求也持續，大陸十一長假必須加緊趕工，目前產線排程看來，預期將一路旺到農曆春節。

美系外資更啟動「三連升」：調升新iPhone出貨預估、調高蘋果目標價、在台股供應鏈中調升玉晶光評等，報告指出，不僅上調蘋果 iPhone 11 出貨量預估，同時基於蘋果可能將在明年上半年推出 SE2及新 iPad 產品，將加速鏡頭規格升級速度，看好玉晶光獲利，目標價上調至630元。同時看好蘋概兩大領頭羊台積電及大立光第4季營運表現，台股蘋果光行情可望於第4季正式啟動。

另外，日系外資在最新出爐的報告中也看好蘋果iPhone 11需求優於預期；表示明年產品的設計可見性越來越清晰，決定調高可成目標價由原先的260元調高至300元，重申「買進」評等。日系外資同時調高可成今年至後年的營收及獲利預估。

股王大立光5日公告9月營收來到新台幣65.96億元，月增2%，連2個月創新高，年增20%，雖然短期受限產能滿載，新產能擴增需時間，以致營收成長力道較小，但後續仍將持續擴產的規劃不變。

法人也預期，台積電第4季至明（2020）年第1季一路受惠於iPhone系列追加訂單效應，7奈米產能滿載狀況去化不易，第4季營收再次挑戰歷史新高。

蘋概股今天表現漲跌互見，大立光在短線漲高後壓回等待9日即將上場的法說會，台積電及鴻海漲幅分別為0.54%及0.96%；可成則獲外資調高評等激勵，開高走高，終場上漲6.48%，股價來到263元，創下近6個月來新高；組裝廠和碩、通路商及零組件廠正崴、聲學元件廠康控、砷化鎵廠穩懋、軟板廠臻鼎漲幅則都超過2%，類股整體表現不俗。（編輯：黃國倫）1081007