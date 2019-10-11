英特爾汪佳慧：台灣很小 反而是競爭優勢

英特爾台灣分公司業務暨行銷事業群總經理汪佳慧接受中央社專訪說，在台灣工作，客戶看到機會後的反應速度很快，每天都有很新鮮的事情會發生，也有新產品、新想法和創新在醞釀當中。中央社記者吳家豪攝 108年10月11日

（中央社記者吳家豪台北11日電）台灣地狹人稠、市場規模受限，但看在美商晶片大廠英特爾（Intel）高階主管的眼裡，台灣的「小」反而凸顯出產業鏈的競爭優勢，有利於人才快速溝通，提高解決問題的效率。

汪佳慧近期正式升任英特爾台灣分公司業務暨行銷事業群總經理，帶領英特爾台灣分公司超過1000名員工當中的業務團隊，負責推廣產品與解決方案。本週稍早英特爾執行長史旺（Bob Swan）訪台接受媒體團訪時，特別表揚台灣3位傑出主管，汪佳慧是唯一一位女性，格外顯眼。

對英特爾而言，要掌握雲端、5G、人工智慧（AI）等龐大商機，就必須深化與台灣產業的合作。眼見其他外商相繼來台設立研發中心、大舉招募在地人才，汪佳慧發現，台灣人才不只素質高，在溝通協調上也有自己的一套。

人才網絡緊密 解決問題效率奇高

「台灣很小，其實反而是競爭優勢之一。」汪佳慧接受中央社專訪透露，台灣工程領域很多人才都是高中同學、大學室友或當兵同袍，後來一起進入職場、一起發展事業，因為過去彼此認識，形成了緊密的人際網絡，大家在交換意見或資訊時非常快速。

她打趣形容，如果一名工程師做專案時需要協助，可能開車15分鐘就能找到在另一家公司任職的高中同學幫忙，坐下來談半小時就把問題解決了，「台灣的速度就是這麼快」，在解決工程相關問題時，台灣的效率比其他地區高出許多。

看見這麼多外商擴大在台營運，汪佳慧也為在地人才感到高興，這代表外商對台灣人才的肯定，而這些人才將來勢必可以為台灣做出貢獻。

就近接觸客戶 不怕沒有新鮮事

談到新職位以來的心情，汪佳慧說，在台灣工作，跟市場和客戶很接近，客戶不僅很精準地掌握機會，看到機會之後的反應速度也很快，這是她在其他市場比較沒有明顯感受到的，在台灣「每天都有很新鮮的事情會發生」，每天都有新產品、新想法和創新在醞釀當中。

汪佳慧認為，個人電腦（PC）時代很多東西發展得相對成熟，現在轉移到數據驅動的營運模式，無論在雲端和電信領域，需要的人才技能都不太一樣。例如英特爾在做雲端業務時，不只去分析硬體架構，很多時候會從工作負載的角度觀察，再回過頭去定義什麼是最佳化平台。

她也發現，在台灣有很多機會來自5G、數位轉型和虛擬化領域，這部分過去是電信業者在主導，現在有越來越多企業投入，產業對這方面的人才需求也正在提升。因此英特爾對於現有員工的訓練和招募新進員工，會特別注重未來需要的技能。

實施員工輪調制度 鼓勵在外進修

汪佳慧表示，英特爾在評估員工表現上，其中一項指標是學習能力，例如鼓勵員工設定學習目標，包括專業技能或溝通技巧等。以業務部門來說，每週五早上都排定一系列的網路訓練課程，幫員工了解新產品、新技術和市場新趨勢。

英特爾也推出職涯機會發展平台（Development Opportunity Tool，DOT），例如台灣員工可以到美國總部輪調2到3個月，執行雲端專案，回來台灣後不只是學到新技能，也會建立更多的人際網絡，日後如果需要總部資源，就能更清楚從哪裡找到。同時英特爾也鼓勵員工在外進修，增加學習管道。

身為基督徒的汪佳慧透露，為了在忙碌工作中找到生活平衡，她在回家路上會聽一些音樂，暫時不要想工作，平時也會做瑜伽，讓自己可以很專注，抽離原本在做的事情。她也發現，業務部門的工作就像自己的興趣花藝一樣，每個成員都有獨到特質，需要組成一個最佳團隊，一起支持客戶。（編輯：鄭雪文）1081011