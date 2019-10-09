WEF競爭力評比 台灣全球第12亞太第4

（中央社記者唐佩君布魯塞爾9日專電）世界經濟論壇（WEF）今天公布2019年全球競爭力報告，台灣表現較去年上升一名為全球第12強，亞太排名第4，次於新加坡、香港及日本，領先韓國、澳洲、紐西蘭及中國。

世界經濟論壇2019年全球競爭力報告（The Global Competitiveness Report 2019），今年共評比141個經濟體，全球前5強依序為新加坡、美國、香港、荷蘭及瑞士，日本排名第6，台灣則較去年上升一名為全球第12名。

亞太國家排名前10名中，台灣緊追新加坡、香港及日本之後，排名為第4，領先第13名的韓國、第16名澳洲、第19名紐西蘭、第27名馬來西亞及第28名的中國。

WEF去年使用新的全球競爭評比4.0指標（Global Competitiveness Index 4.0），評比指標分為4大類，包括有利環境、人力資本、市場及創新生態系統，再分為12個支柱及項下約100個細項指標，為全球141個國家及地區進行評比。

這12個支柱中，台灣全球排名名列前茅的項目有創新能力（Innovation capability）第4名、金融體系（Financial system）第6名、資通訊普及度（ICT adoption）第11名、其他包括產品市場（Product market）第14名、勞動市場（Labour market）第15名、基礎建設（Infrastructure）第16名、市場規模第19名、制度（Institutions）第24名等。

此外，總體經濟穩定（Macroeconomic Stability）支柱則與其他33國同列第一群組。

若從這12項支柱中再進一步細看台灣表現，在制度項目中的土地行政管理（Quality of Land Administration）與其他共5個國家並列全球第一、金融體系中的保險費占國內生產毛額（GDP）也與其他17個國家同列第一群組等、基礎建設中的電力普及度與其他67個國家並列第2。

至於台灣在創新能力支柱表現強勁，其中互動與多樣性全球第3、研究與開發全球第7、產業群聚發展全球第3、專利數與其他8個國家並列第3群組等。

不過台灣的弱勢項目則為，在勞動市場項目中的易於僱用外籍員工排名（Ease of hiring foreign labour）第88名、關稅複雜度第88名、基礎建設的道路連接（Road connectivity）排名第81、產品市場中的貿易關稅排名第65名等。

WEF表示，調查結果顯示強化競爭力仍然是改善生活水準關鍵，也是人類發展的核心動力。但在現今地緣政治環境更具挑戰性，國際治理體系陷入僵局之際，各國除需注意其阻礙投資並提高供應衝擊的風險外，也需在發展技術和人力投資之間找到平衡，這對於提高生產率至關重要。（編輯：林憬屏）1081009