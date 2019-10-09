台灣續居四大創新國 國發會：人才仍是努力重點

（中央社記者潘姿羽台北9日電）根據瑞士世界經濟論壇（WEF）全球競爭力評比，2019年台灣排名進步至12名，且續居全球前4大創新國。國發會主委陳美伶表示，台灣的創新能力受國際肯定，但人才相關指標稍弱，是政府未來努力重點。

瑞士世界經濟論壇（WEF）今天發布「2019年全球競爭力報告」，在141個受評比國家中，台灣排名第12名，較去年進步1名；在東亞地區，排名位於新加坡、香港、日本之後，但領先韓國、中國。

WEF「全球競爭力指數4.0」評比項目分為「環境便利性」、「人力資本」、「市場」及「創新生態體系」等4大類；往下又有12個中項，其中有9個中項較去年進步，又以「總體經濟穩定」、「創新能力」與「金融體系」表現最佳，分別為第1名、第4名與第6名。

值得注意的是，去年WEF特別將德國、美國、瑞士和台灣4個國家評為「超級創新國（super innovators）」；今年的報告也指出，德國、美國、瑞士、台灣續居全球4大創新國，「創新能力」中項的分數維持在80分以上。陳美伶笑說，對結果感到欣慰，「努力還是看的到」。

對於台灣創新實力受國際肯定，陳美伶表示，先前她帶新創赴日本參訪，並在東京舉辦Demo Day，台灣的創意與創新商業模式便讓日本人非常驚艷；其實台灣新創實力頗佳，已吸引許多國際知名創投投資，如美國紅杉資本投資Appier、Pinkoi，新加坡淡馬錫基金投資Gogoro、日本SoftBank投資Appier、LINE Ventures投資kkday，以及Infinity Ventures投資M17，都是很好的例子。

不過陳美伶指出，台灣還是有許多地方需要改進，這次12個中項的評比結果，9項進步、2項持平，只有「人力資本」大類下的中項「技能」退步，從去年第21名下滑至第23名。

進一步檢視「技能」下各細項表現，「中等及高等教育者具備企業所需技能的程度」排名第59名、「教學重視創意與啟發式之程度」排名第54名，相對落後。

陳美伶認為，上述這2個細項指標，反映台灣長期以來學用落差、教育體制的結構問題，雖然政府針對需求面提出做法，教育部、經濟部、勞動部齊推人才平台，供給面部分仍得持續努力，才不會產生企業抱怨學校訓練出的人不能用的情況。

此外，陳美伶點出幾項影響台灣創新創業發展的弱勢項目，如「僱用外國勞工的容易度」排名第88名、「開辦新事業需要的天數」第59名；前者表現較差，意味台灣在留才、攬才甚至移民的努力，都得加大力道。

在「開辦新事業需要的天數」方面，2018年在台灣開辦新事業得花10天，陳美伶表示，儘管經濟部有鬆綁相關規定，和其他國家相比，所需天數還是太長，對於新創公司會造成困擾，仍有很大進步空間。（編輯：張良知）1081009