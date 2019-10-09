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WEF評比 台灣名列全球前4創新國

最新更新：2019/10/09 06:00

（中央社記者唐佩君布魯塞爾9日專電）瑞士世界經濟論壇今天公布全球競爭力報告，台灣排名全球第12、亞洲第4強，不但總體經濟穩定度與其他33國並列第一，而且與德國、美國及瑞士列為全球4大創新國。

世界經濟論壇（WEF）公布2019年全球競爭力報告（The Global Competitiveness Report 2019），今年共評比141個經濟體，全球前5強依序為新加坡、美國、香港、荷蘭及瑞士，日本排名第6，台灣則較去年上升一名至全球第12、亞太第4。

WEF去年開始使用新的全球競爭評比4.0指標（Global Competitiveness Index 4.0），評比指標分為有利環境、人力資本、市場及創新生態系統4大類，項下再分為12個支柱，台灣在這12支柱中有9項進步，以「總體經濟穩定」、「創新能力」項表現最佳，與去年相同分別為第一名、第4名，其中「總體經濟穩定」指標為與其他33國並列第一。

WEF去年曾讚美德國、美國、瑞士和台灣是「超級創新者」（super innovators）。今年台灣在「創新能力」指標方面繼續名列前茅，同樣緊追在這3國之後排名全球第4、亞太第一。WEF表示，全球只有這4個經濟體「創新能力」得分超過80，顯示台灣持續受到國際肯定。

WEF指出，由於全球多數國家「創新能力」得分不高，凸顯如何將技術發展與創新變成經濟體系DNA的一部分，相當具有挑戰性，呼籲各國政府須藉人力及資本投資促成創新。

細分台灣在「創新能力」的強項表現，包括「互動與多樣性」全球第3，此一項下的產業群聚發展排第3、勞動力多元化全球第4；而「研究與開發」評比第7，項下的專利數全球排第3、研發支出占國內生產毛額（GDP）第5名等。（編輯：林憬屏）1081009

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