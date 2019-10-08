台積電市值超越迪士尼家得寶 登全球第22

（中央社記者張建中新竹8日電）台積電今天股價表現強勁，終場收在新台幣286.5元，市值達7兆4290億元，同創歷史新高。據統計，台積電ADR市值2486.7億美元，超越迪士尼與家得寶，躍居全球第22名。

台積電先進製程技術進展順利，導入極紫外光（EUV）微影技術的強效版7奈米製程第2季開始量產，並已協助客戶產品大量進入市場。

台積電6奈米製程預計明年第1季試產，年底前進入量產；台積電董事長劉德音先前透露，5奈米製程已經準備生產，明年將快速成長，3奈米將是明年研發重心。

法人看好，台積電挾製程技術領先優勢，未來營運成長可期，目前7奈米製程接單滿載，並可望延續至明年上半年，明年又將獨拿蘋果（Apple）與海思5奈米訂單，業績可望持續改寫歷史新高紀錄。

台積電今天在外資買超擴大至1萬6431張下，股價開高走高，終場收在286.5元，大漲8.5元，漲幅達3.06%，市值攀高至7兆4290億元，股價與市值同創歷史新高紀錄。

據統計，台積電美國存託憑證（ADR）7日已攀高至47.95美元，搶先改寫歷史新高，市值達2486.7億美元，擴大領先可口可樂（Coca-Cola）的2303.5億美元與英特爾（Intel）的2242.5億美元。

台積電市值還進一步超越迪士尼（Walt Disney）的2358億美元與家得寶（Home Depot）的2483.7億美元，躍居全球第22名，逼近威瑞森（Verizon）的2491.9億美元與羅氏（Roche）的2496.6億美元，若台積電股價持續走強，近日不排除有機會躋身前20名之列。

目前微軟（Microsoft）市值達1.05兆美元，高居全球市值第1名；蘋果市值1.03兆美元居次；亞馬遜（Amazon）市值8570.7億美元，居第3名。（編輯：張均懋）1081008