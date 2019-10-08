台股站上11000關卡 外資狂買台積電鴻海國巨

柏瑞投信投資長黃軍儒表示，就目前經濟局勢來看，負利率全面來襲，如果不為資金找活路，個人資產可能會被負利率的浪潮所淹沒，受到中美貿易戰影響較低的邊境市場債，將是力抗負利率的優選。中央社記者韓婷婷攝 108年10月8日

（中央社記者韓婷婷台北8日電）台股11000點關卡前，本土法人顯得小心翼翼，今天投信及自營商均站在賣方，節前採取觀望態度；外資則大舉進場布局雙十行情，狂買台積電、鴻海及國巨等大型股，買超台股金額破百億元。

台股在台積電跳空漲至286.5元新天價帶動下，衝破11000點關卡，終場收在11017.31點，上漲82.25點、漲幅0.75%，成交量1284.47億元。

外資為台股站上11000點關卡主要推手，今天土洋法人不同調，自營商賣超4.78億元，投信賣超2.4億元，外資及陸資則買超101.47億元，買超前10名個股分別為華通的2萬240張，台積電的1萬6431張，鴻海的1萬1462張、國巨的1萬1336張，台企銀的7911張，買盤集中在大型權值股。

柏瑞投信投資長黃軍儒表示，全球央行接連降息，利率越來越低的環境下，全球資金都在找出口，具高收益、高配息的市場將受到青睞，台股具有極佳的條件，只是台灣投資人不太有感覺。

黃軍儒指出，台股一直都有不錯的收益，加上貿易戰下有不少轉單效益，就目前觀察部分產業也都有不錯的能見度，基本面動能至少第4季是沒問題的，在這樣的條件下，外資資金會持續流入台灣，基本面佳、具配息題材的大型股將會是外資鎖定的標的。（編輯：張均懋）1081008