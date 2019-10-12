畜產嘉年華登場 總統：守護台灣豬肉產業

（中央社記者張榮祥台南12日電）總統蔡英文今天肯定產業界與政府第一線同仁共同努力，將非洲豬瘟疫情阻隔在境外，並讓口蹄疫成功「拔針」，也說明農委會今年下半年起將擴大畜牧類的設備補助超過2億元。

「2019畜產嘉年華」今天在台南市政府永華市政中心前的南島路上登場，蔡總統在總統府秘書長陳菊、農委會主委陳吉仲、內政部長徐國勇、台南市長黃偉哲、總統府國策顧問黃崑虎等人陪同下，主持啟動儀式及參觀會場。

蔡總統致詞表示，台灣這1年來用最高標準加強非洲豬瘟防疫，行政院各部會多管齊下，成功地把疫情阻絕境外，目前台灣和日本是東亞唯二沒有非洲豬瘟的地區，未來防疫還是非常嚴峻，希望大家用力協助配合，繼續守護台灣的豬肉產業。

蔡總統表示，經過22年的努力，台灣今年7月口蹄疫拔針正式滿1年，可向世界動物衛生組織申請非疫區的資格，預定明年台灣豬肉製品可再次行銷全世界，這樣得來不易的成績，得感謝防疫機關。

蔡總統說，畜牧產業是重要的民生經濟產業，農委會積極引進科技，協助業者提升競爭力，包括推動沼氣發電、畜牧蓄電共生，績效都非常好。今年下半年也擴大畜牧類的設備補助，比如雞蛋洗選設備、肉品冷鏈設備、自動化設備、污染防治設備等，補助金額合計超過2億元。

蔡總統表示，台灣有優質產品，就要鼓勵國人消費，推動校園營養午餐優先使用國產豬肉、雞蛋及可溯源的食材，讓孩子的午餐健康安全。蔡總統說，不論是養豬、養雞或其他種類，產品安全、環境友善及農民賺錢是政府最高原則。隨後，總統頒發獎座給防疫有功的22位縣市防疫人員，並與出席貴賓共同為畜產嘉年華活動進行開幕儀式。

蔡總統今天除參加畜產嘉年華外，還有訪視奇美醫學中心復華長照中心、台南市後援總會揭牌、台南市競選總部授證、參拜永康區廣護宮及仁德區忠義宮等行程。(編輯:孫承武) 1081012