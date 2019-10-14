新疆黑名單中企來台恐涉國安 經長要國營會盤查

（中央社記者廖禹揚台北14日電）立委今天指出，台中發電廠門禁人臉辨識系統得標廠商為因涉及新疆人權問題遭美國列入黑名單的中國企業，經濟部長沈榮津表示，此案非台電系統，會請國營會針對黑名單全面盤查。

美國商務部日前以涉及新疆人權問題為由，將28個中國機構列入出口管制實體清單，包括20個中國公安部門單位及8家企業。時代力量黨立委徐永明今天在立法院經濟委員會質詢指出，其中專營人臉辨識系統的「曠視科技」得標台中發電廠的人臉辨識系統標案，用於國家重要建設，恐有國安疑慮。

沈榮津回覆，會請國營會、資訊中心去了解處理，並請國營會針對黑名單進行全面盤查。

沈榮津也在接受媒體訪問時說明，經台電了解，工地標案得標的民間廠商為管控人員進出而採用這家中企的人臉辨識系統，並非台電系統，但畢竟發電廠為關鍵基礎設施，後續會提醒控管相關廠商採用的設備狀況。

美國商務部於美東時間7日宣布將新疆維吾爾自治區公安廳及所屬的19個單位，將海康威視、大華科技、科大訊飛、曠視科技、商湯科技、美亞柏科、溢鑫科技及依圖科技等8家公司列入實體清單，並指這些實體涉及違反人權、在中國鎮壓行動中施虐、大規模任意拘押，以及利用高科技監控維吾爾族、哈薩克族和其他少數族裔穆斯林。（編輯：林孟汝）1081014