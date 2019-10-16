托幼不當管教頻傳 監院糾正衛福部教育部

（中央社記者侯姿瑩台北16日電）今年1月爆發托嬰中心、幼兒園疑似不當管教、虐童等事件，監委調查發現，衛福部與教育部未能研商整合兒童保護相關立法政策，且對於不適任人員的監督列管久未落實，糾正衛福部與教育部。

今年1月傳出加台中及嘉義等地的幼兒園、托嬰中心將哭鬧幼童綑綁或限制行動自由，與其他幼童隔離等事件。針對教育、社政主管機關是否善盡職責，及管教、照護的行為能否以限制人身自由的方式進行、兒童權利等，監院內政及少數民族委員會、教育及文化委員會、司法及獄政委員會聯席會議15日通過監委王幼玲、田秋堇、高涌誠所提的調查報告，糾正衛福部與教育部，並於今天舉行記者會說明。

同時，監委也要求行政院督促衛福部、教育部及法務部確實檢討改善，共同落實兒童權利公約規定，以保障兒童人權。

監委王幼玲指出，調查的案件包括1月間，嘉義私立愛兒幼兒園人員用膠帶將2歲幼童捆綁在椅子上限制行動，並拍照PO上網，家長得知後報警偵辦，認涉嫌妨害自由提出告訴，檢察官偵查後予以不起訴處分，引發外界質疑檢察官缺乏兒童權利公約意識，恐怕也會讓教保服務或托育人員認為這樣的行為沒有刑責。

王幼玲說，另一個案件則是1月間媒體報導，台中市「大樹貝兒托嬰中心」人員將1歲10個月幼兒長時間限制在餐椅上，任其拔頭髮、哭喊，經家長控告行為人涉嫌妨害自由及身心虐待，正由檢察官偵辦中。

監委調查發現，衛福部於兒童權利公約施行法自103年6月4日公布施行多年後，仍疏於跨部會研商、整合兒童保護的相關立法政策，也未確實檢討執法情形，釐定執法標準，導致爭議頻仍；對於托嬰中心不適任人員的監督列管，長期空有規定卻無推動執行的配套措施而久未落實。

另外，教育部對其主管的幼兒園未能依限完成教保服務人員消極資格立法規劃事宜，導致幼兒園與托嬰中心不適任人員未能同步立法管制。

監委認為，衛福部、教育部作為消極，使原負有保護、教育義務的托嬰中心與幼兒園虐童事件頻傳，且不適任人員仍得以在托嬰中心及幼兒園間流竄，卻有怠失，因此糾正這兩個部會。

高涌誠表示，調查過程中，有諮詢幼教學者與法律學者的意見；專家認為，用膠帶把一個人綁在椅子上，並非膠帶正常使用的方式，這樣的舉動也可能會讓其他在場兒童誤認為用膠帶把人綁在椅子上是法律上被允許的行為。

他說，幼兒跟成人一樣有獨立人格，並非老師基於教育目的就什麼都能做；法務部應該要加強檢察官對兒童權利保護意識的教育。

田秋堇表示，從這些案例可以看出，國家在兒童權利公約落實方面還有很大的進步空間。用膠帶把小孩綁起來不是好的身教，這樣的舉動也可能帶來暴力模仿的負面影響。（編輯：郭萍英）1081016