影射馬英九收錢 段宜康判賠60萬並道歉確定

前總統馬英九（左）不滿遭影射收受非法政治獻金，向民主進步黨籍立法委員段宜康（右）提告求償，最高法院16日駁回兩造上訴，全案確定。（中央社檔案照片）

（中央社記者蕭博文台北16日電）前總統馬英九不滿遭影射收受非法政治獻金，向民主進步黨籍立法委員段宜康提告求償。二審判決段宜康賠償60萬元，並在臉書道歉。最高法院今天駁回兩造上訴，全案確定。

對於判決結果，段宜康辦公室表示，不回應。

頂新油品風波後，段宜康於民國103年底在政論節目爆料，指多名科技業大亨曾集資捐政治獻金2億元給馬英九，104年初則在臉書影射亞翔工程公司捐款新台幣1億元給馬英九，得以合併榮工公司。

馬英九委託律師到台北地方法院遞狀，向段宜康求償1000萬元，並要求登報道歉。

一審法院認定，2億元政治獻金部分不構成侵權行為，但段宜康影射捐款1億元與亞翔、榮工合併案有對價關係，卻未查證、確認，此部分應賠償60萬元，並在4大報登報道歉。

案經兩造上訴，二審台灣高等法院仍就亞翔案部分判段宜康賠償60萬元，但改在臉書刊登道歉聲明。

馬英九、段宜康都上訴第三審，最高法院認為原判決並無不當，今天駁回上訴，全案確定。（編輯：林沂鋒）1081016