婦聯會決議不轉型政黨 內政部：年底將廢止立案

中華民國婦女聯合會16日舉行第13屆第2次會員代表大會，對於政黨法規定，政治團體必須在今年12月6日前申請轉型為政黨一事，婦聯會主委雷倩在會後記者會宣布，經會員代表投票，決定不轉型為政黨。中央社記者郭日曉攝 108年10月16日

（中央社記者王承中、侯姿瑩台北16日電）婦女聯合會今天召開會員代表大會，決定不轉型成為政黨。婦聯會主委雷倩表示，政黨法違背人民結社自由，是違憲惡法，呼籲民進黨政府懸崖勒馬，婦聯會會用公民不服從的精神，抗爭到底。

內政部表示，如婦聯會未於今年12月7日前轉型為政黨，將依政黨法規定廢止其立案。

內政部指出，依政黨法第43條第3項規定，經廢止立案之政治團體應予解散，其財產清算，依政黨法第32條規定辦理，即財產清算後如有賸餘者，其賸餘的財產歸屬國庫。不過，婦聯會財產已列為不當黨產應收歸國有，內政部將與不當黨產處理委員會研商後續財產處理事宜。

名下財產高達新台幣380餘億元的婦女聯合會，為力拚生路不消失於世，今天下午召開會員代表大會決定未來命運。

雷倩在晚間6時30分許召開會後記者會中表示，經會員代表以書面匿名的方式投票，以9票贊成、61票反對、2票廢票，決定不轉型為政黨，婦聯會將堅持愛國敬軍、服務社會的公益宗旨，會用公民不服從的精神，抗爭到底。

雷倩指出，政黨法違背人民結社自由，是違憲惡法，內政部若依政黨法大規模解散所謂與政黨法規定不符的政黨及政治團體，明顯牴觸憲法增修條文中對人民參與政治的保障，會將台灣推向威權復辟的深淵，呼籲民進黨政府懸崖勒馬，勿讓民主蒙羞。

雷倩指出，目前婦聯會新台幣388億元財產遭黨產會下令沒收，雖還在行政訴訟中，但婦聯會仍在會中通過兩項相關議案，將捐助成立「財團法人中華民國婦女聯合會新世紀基金會」，由現有可動用的2.4億元資產中提撥1.2億元成立基金，維持婦聯會精神，繼續推動婦聯會一貫的慈善福利事項，並且保留婦聯會的全名。

另外，也通過「財產捐贈公益團體」案，目前凍結的資產一旦訴訟獲勝取回，將全數移作公益，分配訴訟中財產200億元做定向捐贈，捐贈給公益團體作為軍警消榮眷福利、社會福利、公益慈善事業、長照服務、以及婦幼及青年發展與福利事項之用。

雷倩表示，歡迎各社福團體擬具計畫向婦聯會提出申請，合於資格者將立即簽訂附條件的贈與契約，於司法訴訟勝訴後依約履行。

對於不當黨產處理委員會副主任委員施錦芳日前指出，無論結果如何，並不會影響黨產會認定婦聯會為國民黨附隨組織及不當黨產的處分效力。對此雷倩表示，既然無論轉型不轉型，逼迫都會繼續發生，婦聯會將堅定走自己的道路。

媒體詢問，將來新成立的基金會董事及會員的組合為何，能否確保延續婦聯會的精神。雷倩指出，婦聯會認為暫時要有更安全地方永久保留婦聯會的名字，所以才由黨產會處分外、可動用的資產中成立新的基金會，並且將現有婦聯會宗旨的核心、婦聯會全名、現有的常委會一併放入。

媒體追問，若年底遭內政部解散，財產被充公，婦聯會要如何解決。婦聯會委任律師表示，現在婦聯會相關的訴訟還在行政法院進行中，即便婦聯會被解散，還是要進入清算程序，可以用清算中的婦聯會去進行相關訴訟，不會有財產立即被充公的問題。（編輯：林興盟）1081016