黨產會：蔣宋美齡遠居紐約 婦聯會月付1.25萬美元

行政院不當黨產處理委員會今天表示，蔣宋美齡在1991年赴美國紐約居住後，每月接受婦聯會1萬2500美元的隨從津貼。圖為婦聯會大樓外觀。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔、余祥台北26日電）行政院不當黨產處理委員會今天表示，蔣宋美齡在1991年赴美國紐約居住後，每月接受婦聯會1萬2500美元、約新台幣37萬5000元的隨從津貼。

黨產會3月19日召開委員會議，決議認定中華民國婦女聯合會的財產，除了「保管委員會經費」的新台幣2億4000萬元可自行動用外，其餘包括381億元的現金存款及股票、公告現值約6億元的不動產為不當取得的財產，應移轉為國家所有。

黨產會官員受訪表示，近日調查發現，依據查得資料，婦女聯合會在蔣宋美齡移居美國紐約後，簽報每月1萬2500美元的隨從津貼，並經婦聯會保管委員會決議通過，同意的原因是蔣宋美齡當時已百餘歲高齡，旅居海外應該照顧奉養。

黨產會官員也質疑，前總統蔣介石是在任總統時去世，後續蔣宋美齡的生活費從何而來，以及國家是否有編列預算照顧，甚至撫卹的程度為何，都有待進一步釐清。

對於黨產會的質疑，婦聯會回應表示，婦聯會創會主任委員蔣宋美齡晚年身體孱弱，適逢國家財政困難，駐美國安特勤及醫護人員每人每月僅支給生活費450美元，後雖調至650美元仍不敷基本生活所需，遂協調由婦聯會提供每人每月350美元的生活補貼，計7000美元，其餘補貼紐約寓所必要費用。

婦聯會表示，該筆金額絕大多數用於台灣駐外人員的生活補貼，其餘各項用度亦有記錄，黨產會知之甚明。婦聯會指出，蔣夫人一生為中華民國及婦聯會募款不計其數，涓滴歸公，交由委員會保管做公益使用，況且生前一直擔任婦聯會主委，處理各項會務。婦聯會在其生前最後數年協助國家駐外人員解決生計問題，何不當之有？（編輯：紀淑芳）1080926