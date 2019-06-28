林峯正：釋憲是黨產議題最終決戰點

（中央社記者游凱翔台北28日電）黨產會今天舉辦學術研討會，主委林峯正表示，近期引發合憲爭議產生釋憲案，因此邀學界集思廣益一起討論，釋憲是黨產議題最終決戰點，希望有更多來自學界、社會大眾支持參與。

行政院不當黨產處理委員會發布新聞稿表示，上午在高雄舉辦「憲政價值與黨產處理」學術研討會，邀請法界學者專家共同探討不當黨產處理機制的合憲性問題。

林峯正致詞表示，立法院於民國105年制定黨產條例，展現立法者處理威權時期政黨不當取得財產的決心，而黨產會成立近3年，致力於有系統的處理不當黨產，但令人意外的是，立法者的意志展現卻引發合憲爭議，進而產生目前正在進行中的釋憲案，黨產會因此希望透過舉辦研討會，邀請學術界集思廣益，進而促成社會討論。

林峯正強調，釋憲是黨產議題最終的決戰點，黨產會希望有更多來自學界、社會大眾的支持參與，一同守護得來不易的轉型正義成果。

國立高雄科技大學科技法律研究所長王勁力也說，黨產會面臨釋憲案挑戰，能夠順利通過違憲審查並維繫當前處分成果是非常重要的課題，這次研討會能邀憲法、公法學者一起從理論面進行探討，希望透過今天的研討會，從多元視角探討如何落實憲法公平正義。

近期有關黨產會的釋憲案，為婦聯會不滿被黨產會認定為國民黨附隨組織，向法院聲請撤銷處分及停止原處分執行，台北高等行政法院3月7日裁定，在大法官釋憲前停止訴訟程序；黨產會對此表示，將積極準備釋憲爭取大法官認同。（編輯：黃國倫）1080628