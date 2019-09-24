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黨產會認定中廣是國民黨附隨組織 追徵77餘億

最新更新：2019/09/24 15:00
行政院黨產會24日認定中廣公司是國民黨附隨組織。（中央社檔案照片）
行政院黨產會24日認定中廣公司是國民黨附隨組織。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍台北24日電）行政院黨產會今天認定中廣公司是國民黨附隨組織，其名下不當取得的13筆土地及地上建物應移轉為國有，已移轉他人包括仁愛路豪宅帝寶在內的土地，追徵價額共新台幣77.3億元。

不當黨產處理委員會主委林峯正、副主委施錦芳、委員孫斌下午舉行「認定中廣公司為國民黨附隨組織暨不當取得財產命移轉國有及追徵價額」說明記者會。

黨產會認為，中廣公司的人事、財務及業務經營長期受國民黨實質控制，直到民國95年國民黨透過原黨營事業華夏公司將中廣公司股權以非相當對價售予好聽股份有限公司、悅悅股份有限公司、播音員股份有限公司、廣播人股份有限公司等4家公司，中廣始脫離國民黨控制，黨產會依據「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」規定，認定中廣為國民黨附隨組織。

黨產會指出，中廣不當取得的財產中，目前尚在中廣名下不當取得的土地10萬9627平方公尺及地上建物699平方公尺，應移轉國有；已移轉給第三人或經政府徵收而無法返還給國家者，例如位於台北市仁愛路3段的原台灣放送協會總部（今帝寶基地），已於民國88年售予黨營事業中投公司，這類已處分的不當取得財產，黨產會依黨產條例追徵77億3138萬9185元。

另外，林峯正指出，中廣公司所使用的電波頻率，依廣播電視法是由國家通訊傳播委員會核配管理，因此不納入黨產會處理範圍。（編輯：楊凱翔）1080924

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