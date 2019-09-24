黨產會：頻道非處分範圍 中廣經營權仍屬趙少康

不當黨產處理委員會24日認定中國廣播公司是國民黨附隨組織，除目前尚在中廣名下不當取得的土地應移轉國有，並將向中廣追徵新台幣77.3億元。圖為位於台北市松江路上的中廣大樓。中央社記者裴禛攝 108年9月24日

（中央社記者葉素萍台北24日電）黨產會認定中廣公司為國民黨附隨組織，名下不當取得的土地和建物應移轉國有。黨產會今天表示，中廣的頻道屬公共財，不在黨產會處分範圍；中廣經營權仍屬董事長趙少康。

不當黨產處理委員會今天認定，中廣公司為中國國民黨的附隨組織，其名下不當取得的土地如嘉義電台、景美蟾蜍山機室等應移轉為國有；已移轉他人包括台北市仁愛路豪宅帝寶在內的土地，追徵價額共計新台幣77億3138萬9185元。

黨產會說，今天下班前，會將處分書送給中廣；中廣應於收到處分書的次日起30日內，將現有的不當取得財產移轉國有，並繳納追徵的價額。

另外，黨產會也說，中廣所使用的電波頻率，依廣播電視法是由國家通訊傳播委員會核配管理，因此，不納入黨產會處理範圍。

不當黨產處理委員會主委林峯正（中）、副主委施錦芳（左）、委員孫斌（右）24日下午在台北舉行記者會，公開說明黨產會認定中廣公司為國民黨附隨組織，並指出其名下不當取得的13筆土地及地上建物應移轉為國有。中央社記者裴禛攝 108年9月24日

黨產會主委林峯正表示，中廣的頻道屬公共財，所以並不在黨產會的處分範圍，至於，中廣的經營執照若期滿，國家通訊傳播委員會（NCC）要不要發給營運許可，NCC應本於權責，自行認定，並不因為中廣公司名下有些資產是屬於黨產，經黨產會決議要取回，就一定影響它頻道未來得到許可的可能性，這是NCC的權責。

媒體追問，黨產會此舉「中廣算是收歸國有嗎？」黨產會委員孫斌指出，今天針對的是中廣名下財產，有部分要移轉國有，一部分要追徵價額，中廣目前的股東沒有改變，趙少康對於這家公司的經營權仍存在，未來這間公司也還是會由趙少康繼續經營，除非趙少康要把股權轉手賣給其他人。

另外，中廣出售帝寶基地獲利67億多元，隨後購置松江和林森大樓，但是這兩棟房產並未列在移轉國有的清單中。

林峯正表示，中廣出售土地後的獲利仍留在中廣內部、並沒有匯出，後續購置的兩棟大樓程序合法，黨產會無法認定是不當黨產。他說，日後追徵77億元價款時，若中廣未履行追徵，這兩棟大樓將被強制執行。

媒體也詢問，先前傳出中廣有錢流向台綜院；林峯正說，如果有證據提出來，一定會追查。（編輯：謝佳珍）1080924