中廣遭追徵77億 趙少康：黨產會應向國民黨徵[影]

黨產會24日認定中廣公司是國民黨附隨組織，下午在記者會中指出，將依黨產條例向中廣追徵新台幣77億3138萬9185元。中廣董事長趙少康（中）隨後也舉行記者會做出回應。中央社記者裴禛攝 108年9月24日

（中央社記者吳柏緯台北24日電）中廣被認定為國民黨附隨組織，遭追徵新台幣77.3億元。中廣董事長趙少康表示，民國95年購入中廣股權時，中廣與國民黨已無瓜葛，若要追徵，應對國民黨而非中廣。

行政院不當黨產處理委員會今天認定中國廣播公司是國民黨附隨組織，名下不當取得的13筆土地及地上建物應移轉為國有，已經處分、移轉他人的土地，總計追徵新台幣77.3億元，其中最大筆的金額為現在豪宅帝寶所在的土地，被追徵67.3億元。

獲悉黨產會的決定後，中廣在今天下午舉行臨時記者會，由董事長趙少康出面說明。

黨產會24日認定中廣公司是國民黨附隨組織，24日下午舉行記者會對外說明。黨產會認為，中廣公司的人事、財務及業務經營長期受國民黨實質控制，直到民國95年始脫離控制。中央社記者裴禛攝 108年9月24日

趙少康表示，過去的中廣是黨營事業，沒有人會否定，但以前是不代表現在是。現在中廣的財務、人事全部由他主導，早已跟國民黨沒有關係，黨產會不能以附隨組織的態度對待現在的中廣，這對中廣的營運、員工與客戶都是非常不公平的。趙少康強調，現在的中廣被認定為國民黨的附隨組織讓他很不服。

趙少康表示，中廣的問題是有歷史脈絡，除了領取政府補助購入資產外，也扮演對海外與敵後廣播，以及傳遞機密訊息給情治人員的任務。中廣對於國家有很大的貢獻，但現在卻全部被清算、資產充公，這非常不公平。

黨產會追徵的金額中，最大一筆為現在位在仁愛路豪宅帝寶所在的土地，被追徵67.3億元。對此趙少康強調，過去劉泰英擔任黨營事業管理委員會主委的時期，主導出售該土地給中投公司，再由中投公司以90億元轉手賣給宏泰集團的宏盛建設，之後由賣地的獲利中上繳了11億元給國民黨。此外，當時中廣也在指示下，進行了約27億元的各項投資，多數是血本無歸。

「冤有頭，債有主」，趙少康強調，民國95年購買中廣股權時，早已與國民黨沒有瓜葛，黨產會若要追徵出售帝寶土地的得利，應該要向國民黨徵，而非現在的中廣。

趙少康進一步表示，在收到處分書後會與律師研究，有必要的話會打行政訴訟。（編輯：張均懋）1080924