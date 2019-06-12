黨產會公布調查報告 中廣名下有27處房地

（中央社記者王承中台北12日電）行政院不當黨產處理委員會今天公布中廣公司調查報告指出，截至民國106年4月27日，中廣名下計有27處房地，土地面積約6萬8265.67坪。20日將對中廣是否為國民黨附隨組織舉行聽證。

黨產會今天公布中廣調查報告，並表示將於20日上午9時30分，就「中國廣播股份有限公司是否為社團法人中國國民黨之附隨組織，及其財產是否為不當取得財產」舉行聽證程序。

根據調查報告指出，中廣原為國民黨的黨營事業，使用日治時期台灣放送協會於全台各地的廣播電台設備及土地房屋開展在台廣播事業，經營廣播事業所需的經費、土地及頻道，於國民黨執政時期長期由國家挹注。為釐清中廣是否為國民黨的附隨組織，黨產會依黨產條例規定主動立案調查。

報告指出，早年中廣的董監及重要人事須經國民黨中央決定，人事員額由國民黨中央委員會財務委員會考核及節制，中廣與政府間的合約內容，受國民黨中央的指示，合約簽署完畢後，必須報黨中央核備，業務經營方向須經國民黨中央委員會決議，甚至中廣董事會通過的議案仍須送中國國民黨中央核示。

報告指出，中廣於106年4月27日名下計有27處房地，土地面積計約6萬8265.67坪，建物計1萬4760.72坪。包含台北市松江大樓、林森大樓、景美土地、板橋土地等，此等不動產謄本確認中廣取得時間均在95年以前，屬非廣播部門資產。

報告指出，中廣於105年12月31日全公司資產帳列金額總計為新台幣62億5089萬6000元，非廣播部門資產帳列金額總計為60億6228萬3000元，廣播部門資產帳列金額為1億8861萬3000元。（編輯：林興盟）1080612