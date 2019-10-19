近3000浬外 海巡艦馳援救護疑中風台灣船長

（中央社記者陳朝福高雄19日電）屏東東港籍遠洋漁船「聖易財368號」洪姓船長於馬紹爾北方1000浬處疑中風，距台灣約2918浬。海巡署艦隊分署獲報指派當時執行公海巡護的巡護八號趕赴救援，今晨送醫救治。

海洋委員會海巡署艦隊分署今天發布新聞表示，15日接獲漁業署通報，遠洋漁船「聖易財368號」 船長於馬紹爾北方1000浬處疑似中風，經專業醫師評估須立即就醫。

艦隊分署表示，狀況緊急，當時距台灣約有2918浬，獲報後隨即派遣執行公海巡護的巡護八號，以最大安全速度趕赴救援，並與「聖易財368號」對開。

17日下午抵達現場，當時海象惡劣，風力5到6級、陣風8級，浪高2、3公尺。海巡人員克服海浪顛簸，在5時45分成功將船長接駁安置到巡護船上。今晨6時多抵馬紹爾送醫救治。

艦隊分署表示，執行巡護任務的巡護八號，排水量1914噸，原規劃10月12日至21日於馬紹爾進行整補。獲報後為爭取救援時效，隨即暫停整補作業並申請火速出港，在惡劣海象成功接駁船長。

巡護八號除了完成當時兩船相距千浬之遙的救護任務，並協助由友船將「聖易財368號」拖帶至馬紹爾後。巡護八號並繼續執行遠洋巡護任務。

艦隊分署表示，108年已規劃3航次公海巡護，每航次均長達2個月，保護遠洋漁船作業安全。遠洋漁船長期海上作業，漁民海上遭遇危難可撥打海巡「118」免付費報案電話或透過SSB無線電與各地區漁業廣播電台通報，艦隊分署將立即派艦艇前往救援。（編輯：孫承武）1081019