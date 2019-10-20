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友邦瓜地馬拉準總統 20日至24日訪台

最新更新：2019/10/20 12:45
外交部20日表示，瓜地馬拉共和國總統當選人賈麥岱（前）將率團訪台。（圖取自facebook.com/AlejandroGiammattei）
外交部20日表示，瓜地馬拉共和國總統當選人賈麥岱（前）將率團訪台。（圖取自facebook.com/AlejandroGiammattei）

（中央社記者顧荃台北20日電）外交部今天表示，瓜地馬拉共和國總統當選人賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei）應中華民國政府邀請，於20日至24日率團訪台，期間將晉見總統蔡英文並接受款宴。

外交部上午透過新聞稿指出，賈麥岱8月11日以得票率57.95%當選瓜國下屆總統，將於明年1月14日宣誓就職。此次特別於就職前率領未來內閣多位重要閣員訪台，以具體的行動展現對台瓜邦誼的重視與支持。

外交部表示，賈麥岱並將拜會立法院長蘇嘉全，以及與外交部長吳釗燮午餐餐敘。此外，將拜會經濟部、衛生福利部、農業委員會、國立台灣大學醫學院附設醫院、財團法人國際合作發展基金會、中美洲經貿辦事處，並參訪國立故宮博物院、台北101大樓、神通資訊股份有限公司及宜蘭金車威士忌酒廠等。

外交部說，台灣與瓜地馬拉長期以來在基礎建設、公衛醫療、教育、中小企業創新輔導、農竹產業等領域，合作深入民間，成果豐碩。未來雙方將在既有之堅實基礎上，持續深化彼此友好及合作關係。（編輯：楊凱翔）1081020

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