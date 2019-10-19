挺台聲浪強 國際刑警組織大會6友邦為台執言

（中央社記者侯姿瑩台北19日電）「國際刑警組織」（INTERPOL）第88屆大會18日閉幕。外交部今天表示，雖然台灣再因政治因素而未能獲邀以觀察員身分與會，不過，有6個友邦與會代表在大會為台執言，呼籲應將台灣納入。

台灣爭取參與INTERPOL等國際組織，卻處處受中國阻撓。今年INTERPOL大會於15日至18日在智利舉行。

外交部今天發布新聞稿表示，雖然台灣再度因為政治因素而未能獲邀以觀察員身分參與INTERPOL大會，但台灣的訴求獲得前所未有的國際支持。越來越多國家對於INTERPOL基於政治考量，將台灣排除於全球治安網絡外，感到不滿。

外交部指出，今年共有貝里斯、史瓦帝尼、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、馬紹爾群島、巴拉圭、諾魯、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森等11友邦為台灣致函INTERPOL主席金鍾陽，呼籲邀請台灣以觀察員身分與會。

另外，外交部表示，貝里斯、史瓦帝尼、瓜地馬拉、宏都拉斯、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯等6友邦的與會代表更接連在大會中為台執言，呼籲為確保全球執法無漏洞，應將台灣納入INTERPOL。這是自台灣於1984年被迫退出INTERPOL以後，首次在大會中出現如此強勁的友台聲音，有效增進INTERPOL社群正視台灣所遭受的不公平待遇。

在理念相近國家方面，美國、日本、英國、德國、澳洲的駐台機構也分別在其官方臉書表達支持台灣參與INTERPOL的立場。其中美國、德國駐台機構更明確指出，將執法政治化，只會助長犯罪。

外交部進一步表示，在各國立法部門方面，總計有超過14國、140位相關國家國會議員以多元方式表達對台灣的支持，包括美國、英國、智利、德國、匈牙利、義大利、日本、韓國、墨西哥、荷蘭、西班牙、土耳其等。

此外，外交部指出，對於中國代表在會中誆稱，台灣是中國領土的一部分，無權取得觀察員地位，台灣向INTERPOL提出的通聯請求，皆可透過北京中央局直接溝通等不當說法，外交部予以嚴正駁斥，並譴責中方刻意誤導國際視聽的惡劣做法。

外交部重申，台灣不是中華人民共和國的一部分，台灣不受中國政府管轄是不爭的事實，唯有經民主程序選出的台灣政府才能在國際間代表台灣2300萬人民。「有關台灣參與INTERPOL的相關安排，中國無權、也沒有立場過問或介入」。

外交部強調，INTERPOL的任務既然是建構一個「更安全的世界」（a safer world），就不應排除任何警察機關，呼籲INTERPOL應儘速尋求適當方式接納台灣完整參與其會議、機制、訓練與活動，無礙使用「I-24/7全球警察通訊系統」，以及包括「遭竊與遺失旅行文件系統」在內的17個資料庫，唯有如此，才能確保全球警察網絡沒有缺口。（編輯：鄭雪文）1081019