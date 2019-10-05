美議員連署挺台入國際刑警組織 警政署：榮幸

（中央社記者劉建邦台北5日電）美國國會47名聯邦眾議員聯名致函呼籲美國行政部門支持台灣參與「國際刑警組織」（INTERPOL）。警政署今天說，感到榮幸與感動，盼可順利成為國際刑警組織一員，共同打擊不法。

美國聯邦眾議員匡希恆（John Curtis）等47人聯名致函美國司法部長巴爾（William Barr）與國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），支持台灣以觀察員身分參與國際刑警組織，以免造成全球防治犯罪缺口，徒增世界安全風險。外交部今年9月提及，對美國國會議員以具體行動力挺台灣參與國際組織表達誠摯感謝。

內政部警政署NPA署長室臉書（Facebook）今天以「47名美國會議員聯署支持國際刑警組織納入台灣」為題發文。

NPA署長室臉書提及，跨國犯罪，一直以來是各國頭痛犯罪型態，因現代網路、交通便利與發達，跨越地區與國界犯罪活動及犯罪組織迅速崛起，跨國犯罪對社會治安造成嚴重衝擊，更衍生經濟等問題；跨國犯罪已不是單純地區問題，若缺乏國際合作網絡，犯罪問題難以有效控制。

警政署表示，台灣致力打擊國際犯罪從不間斷，不論毒品販運、詐欺或其他重大犯罪，透過現有情資分析研判、搜集相關證據，最後逮獲涉案人員，但成效依然受限。

警政署指出，昨天收到外交部訊息，美國眾議員匡希恆（John Curtis）等47人，聯名致函美國司法部長巴爾（William Barr）與國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），呼籲美國行政部門支持台灣以觀察員身分參與國際刑警組織。

警政署表示，感到相當榮幸與感動，希望能順利成為國際刑警組織一員，迅速與國際分享有關犯罪、可疑活動情資，共同打擊國際不法。

外交部9月間指出，聯名函指出，台灣因不具INTERPOL會員身分，無法迅速與國際社會分享有關犯罪及可疑活動的資訊，形成全球防治犯罪的缺口，徒增世界各國安全風險。

聯名函建議美國行政部門與台灣政府合作研擬相關協議，強調台灣刑事局對國際犯罪防治可做出具體貢獻，建議在INTERPOL執行委員會下次會議提出支持台灣取得觀察員身分，以爭取其他INTERPOL會員國支持。（編輯：黃世雅）1081005