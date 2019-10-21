公平會4度禁止聯姻 錢櫃提行政訴訟

公平會4度禁止兩大KTV龍頭錢櫃（左）、好樂迪（右）聯姻，錢櫃21日公告，向台北高等行政法院提起行政訴訟。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北21日電）公平會4度禁止兩大KTV龍頭錢櫃、好樂迪聯姻，今天錢櫃公告，針對8月21日公平會禁止與好樂迪結合案，向台北高等行政法院提起行政訴訟。

錢櫃今天公告，公平交易委員會於8月21日結合案件決定書，就錢櫃擬與好樂迪股份有限公司結合案，依公平交易法第13條第1項規定禁止其結合。錢櫃審酌其禁止理由的產品市場及地理市場並未符合市場實際情形，故向台北高等行政法院提起行政訴訟。

國內KTV兩大龍頭好樂迪和錢櫃今年2月22日正式宣布合併，將由錢櫃以新台幣67.34億元收購好樂迪。公平會今年8月再度審議「錢好併」，知情人士指出，會中委員意見不完全一致，有人認為結合有助提升營業效率、品牌可以互補，但最後絕大多數認為競爭疑慮未除，因此再度禁止結合，這也是公平會4度禁止錢櫃、好樂迪聯姻。

公平會今年8月再度審議「錢好併」，大多數委員認為競爭疑慮未除，因此再度禁止結合，這也是公平會4度禁止錢櫃、好樂迪聯姻。（中央社製圖）

公平會曾說明，錢櫃與好樂迪結合，好比「一哥跟二哥結盟」，兩者是市場上前2大業者，相互為最主要的競爭對手，結合後2大事業直接相互競爭的態勢消失，且將顯著減損視聽歌唱服務市場的競爭機能。

錢櫃、好樂迪分別成立於1986年和1993年，現任董事長為練台生、顏瓊章，為國內KTV兩大龍頭業者。多年來，雙方曾經歷對峙、尋求合併、遭公平會駁回等階段，目前彼此交叉持股，好樂迪持有錢櫃26.06%，錢櫃持有好樂迪32.396%，都是實質上最大股東。

好樂迪在全台共有52家門市，包含高階品牌V-MIX有2家店，錢櫃全台16店。錢櫃聚焦白領階級，好樂迪則瞄準學生族群，市場人士分析，未來少子化趨勢恐更衝擊好樂迪，營收萎縮會更快，合併是較好的選擇。（編輯：張均懋）1081021