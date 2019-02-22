KTV龍頭合併再闖關 成本及環境改變是主因

（中央社記者江明晏台北22日電）國內KTV兩大龍頭錢櫃、好樂迪今天宣布合併，但維持雙品牌經營。市場評估，省成本、提高獲利是最大主因，且著眼產業環境已不同，睽違12年再度闖關公平會，能否如願受到關注。

好樂迪及錢櫃今天宣布，由錢櫃以每股新台幣67.7元，取得好樂迪全部發行且流通在外普通股，總計斥資67.34億元，好樂迪將成為錢櫃100%持股子公司，合併後將維持雙品牌經營，預計在下週228長假前送件公平會申請。

錢櫃、好樂迪分別成立於1986年和1993年，現任董事長為練台生、顏瓊章，為國內KTV兩大龍頭業者。多年來，雙方曾經經歷對峙、尋求合併、遭公平會駁回等階段，目前彼此交叉持股，好樂迪持有錢櫃26.06%，錢櫃持有好樂迪32.396%，實質上都是最大股東。

好樂迪在全台共有52家門市，包含高階品牌V-MIX有2家店，錢櫃全台16店；好樂迪瞄準學生族群，錢櫃則聚焦白領階級。但受時代變遷，娛樂選項多元，KTV產業近年面臨挑戰，營收成長受限。

國內KTV兩大龍頭錢櫃、好樂迪22日宣布合併，但維持雙品牌經營。好樂迪在全台共有52家門市。中央社記者張新偉攝 108年2月22日

市場評估，雙方合併的最大主因，就是希望能節省經營成本，包括食材、酒水、歌曲版權的採購，都能「光明正大」的聯合採購，以獲取較好的價格，且在拓展據點與推出新服務方面，能做出更精準的決策。

錢櫃表示，若能藉兩家公司的資訊技術能力與營運能力進行整合，推出更多服務內容，對消費者提升福利應有正面的幫助。

過去好樂迪與錢櫃也曾申請結合，但公平會禁止並2次開罰，原因是考量好樂迪與錢櫃結合，市占率過高，在市場具有獨占地位，將導致消費者沒有選擇替代性，沒有箝制業者的能力，難以要求業者提高服務品質，而且從市場競爭的角度來考量，市場幾乎不存在競爭能力。

距離2007年遭公平會駁回已時隔12年，錢櫃與好樂迪又重啟合併之心，錢櫃執行長連福財表示，近年來包含餐廳、商場迷你電話亭KTV等，很多行業都跨入所謂的唱歌領域，連MOTEL或者是網路線上都可以唱歌，經營環境已經有相當大的改變。

好樂迪發言人李俊德表示，12年的時間，KTV產業發生很多變化，上次公平會認為在台北市有獨占的狀況，這段時間來，台北有比較大的新業者(星聚點)加入，而且存活得不錯，且南部也有享溫馨庭園式KTV林立，這種獨占狀況是否改變，可讓主管機關決定。（編輯：張良知）1080222