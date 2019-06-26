好樂迪股東憂賤賣 錢櫃練台生：不需要騙股東

錢櫃召開股東常會，對於有好樂迪股東質疑價格太低，董事長練台生會後受訪表示，70歲了不需要騙股東。中央社記者江明晏攝 108年6月26日

（中央社記者江明晏台北26日電）錢櫃與好樂迪股東會都在今天登場，好樂迪小股東質疑錢櫃收購價格太低，錢櫃董事長練台生隔空回應，「我不炒股，就是好好經營，70歲了不需要騙股東」。

國內KTV兩大龍頭好樂迪、錢櫃先前宣布合併，將由錢櫃以新台幣67.34億元收購好樂迪，也是睽違12年，第3度闖關公平會，若合併案順利通過，好樂迪暫定10月1日下市，錢櫃將規劃申請上市；但目前仍在等待公平會點頭。

好樂迪今天召開股東常會，對於錢櫃以每股67.7元併購，有小股東發言認為公司營運績效良好，且歷年配發股息大方、現金殖利率高，質疑錢櫃收購價格太低「遭賤賣」，更直言「不希望與錢櫃合併」。

好樂迪財務協理李俊德表示，當初與錢櫃爭取收購價格的過程很辛苦，為保護股東，是以當時的歷史最高價作為收購價格，再加上這幾年的配息，相信股東這段期間內都可以「安全出場」。

錢櫃也在今天召開股東常會，對於有好樂迪股東質疑收購價格太低，錢櫃董事長練台生會後受訪表示，必須對錢櫃股東做一個交代，並表示，「我本身不炒股也不知做股票，就是好好經營，70歲了不需要騙股東，求的是讓股東覺得這是一個好的投資標的」。

他說，錢櫃與好樂迪客群與定位不同，未來若合併通過，將調整體質、升級好樂迪品牌，「兩個品牌都會存在，甚至會有新品牌，做更高端市場」。錢櫃以社會人士為主，收入穩定，好樂迪客群多是學生，主打便宜的市場，但未來恐因為少子化營收萎縮更快。

練台生表示，如果要快速做大，錢櫃也能開平價的品牌，但是這樣對好樂迪股東不公道，錢櫃也是好樂迪大股東。而好樂迪若要開高價品牌也拚不過錢櫃；因此合併是較好的選擇，未來若能成功合併，會調整體質，現有好樂迪門市可以評估改裝部分店點為錢櫃，「看什麼地方適合開什麼店」，但兩個品牌都會繼續存在。

練台生說，目前公平會是通知8月22日前會有結果，才知道合併案通過與否，他也認為，近10年都有新同業加入市場，錢櫃並未影響市場競爭，不論是否通過公平會審查，明年都規劃讓錢櫃上市。（編輯：蘇志宗）1080626