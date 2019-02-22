錢櫃併好樂迪 看台股下市再上市實例

國內知名KTV業者好樂迪22日暫停交易，預計下午5時將舉行重大訊息說明會，至於錢櫃也將在同時間於櫃買中心舉行重大訊息記者會，外界預期將宣布合併事宜。中央社記者吳家昇攝 108年2月22日

（中央社記者潘智義台北22日電）台灣知名KTV業者錢櫃今天與好樂迪宣布合併，錢櫃為存續公司，如果合併案順利通過，錢櫃將重新申請上市。台股企業有許多合併下市，再成功上市的例子，各有不同的故事。

華南投顧董事長儲祥生指出，有些上市公司或許認為本益比偏低，想透過下市重新調整體質，再重新上市；也有公司打算避開上市公司的法規限制，先下市進行合併，待併購成更強大的企業之後，再重新申請上市。

儲祥生說，非上市公司與上市公司合併，一般多以上市公司為存續公司，但非上市的錢櫃併好樂迪，或許是基於錢櫃的品牌商譽價值，或是基於法規要求，所以選擇錢櫃為存續公司，先讓好樂迪下市，待完成合併，再由錢櫃申請上市；兩家台灣市占率最高的KTV業者合併，讓競爭力提升。

元富投顧董事長劉坤錫表示，錢櫃併好樂迪先下市再重新申請上市，應該就是單純的非上市公司併上市公司，須先下市再上市的法規限制。不過，才經私募基金KKR併購下市的李長榮化工，計畫未來再重新上市，似乎有點像百葉門窗大廠億豐工業在2008年被私募基金購併下市後，經過7年重新調整體質，獲利大增，再於2015年成功上市的例子。

榮化在2018年下市時也透露，透過私募基金的併購，下市之後可以不受上市公司法令約束，再與其他公司合併，不排除公司調整體質，更壯大之後，再重新申請上市。

另外，復盛也是下市再上市的經典，2007年股票上市的復盛公司董事長李後藤與私募基金橡樹資本（OAK TREE）進行股權併購，加速國際化，除公司體質改善，機械部門產品在全球占有一席之地，更將市占率最高的高爾夫球桿頭事業切割，以復盛應用科技在2018年12月重新上市。

至於永大電機大股東日商日立收購永大電機則是基於兩家公司長期合作關係，日立透過子公司台灣日立電梯（Hitachi Elevator Taiwan Co.）公開收購永大電機100%股權，每股收購價格新台幣60元，收購期間自1月17日至3月7日，不過，因永大電機獨立董事對收購價有意見，距收購截止還有一段時間，後續發展仍待觀察。（編輯：楊凱翔）1080222