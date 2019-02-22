錢櫃斥資67億併好樂迪 規劃重新申請上市

錢櫃22日在舉行重大訊息說明會，發言人高心華（左）表示，錢櫃將以每股新台幣67.7元為現金對價，以股份轉換方式取得好樂迪全部流通在外股份，完成後好樂迪將成為錢櫃100%持股子公司，屆時好樂迪將下市。中央社記者鍾榮峰攝 108年2月22日

（中央社記者江明晏台北22日電）國內KTV兩大龍頭好樂迪、錢櫃再度宣布合併，將由錢櫃以新台幣67.34億元收購好樂迪股分；若合併案順利通過，好樂迪暫定10月1日下市，錢櫃將重新申請上市。

上市公司好樂迪與興櫃公司錢櫃今天分別於證交所與櫃買中心召開重大訊息記者會，宣布雙方合併案。

好樂迪今天宣布，由錢櫃以每股67.7元，取得好樂迪全部發行且流通在外普通股，總計斥資67.34億元，好樂迪將成為錢櫃100%持股子公司。好樂迪發言人李俊德表示，合併後將維持雙品牌經營，預計在下週228長假前送件公平會。

他指出，若公平會同意通過合併案，好樂迪將向證交所申請下市，證交所同意後生效，下市日期暫定為10月1日；由於證交法細則有但書規定，不能「以小併大」，因此由錢櫃併購好樂迪，錢櫃將重新申請上市。

另外，錢櫃以每股67.7元收購好樂迪股權，僅比好樂迪21日收盤價多0.5元，溢價不到1%，引起市場關注。李俊德回應，用昨天收盤價來推估之前評估的結果，是「後見之明」，鑑價基礎是以去年11月30日的資產負債表做為評估基礎。

國內KTV兩大龍頭業者錢櫃、好樂迪各自經營，但彼此交叉持股，實質上都是彼此的最大股東，好樂迪持有錢櫃26.06%，錢櫃持有好樂迪32.396%；雙方曾2度申請合併，但因有壟斷市場之嫌，遭公平會駁回，市場評估，雙方合併將有助於節省經營成本。

依過去資料顯示，好樂迪與錢櫃最早曾在2003年向公平會申請合併，獲公平會有條件同意，但後因經營理念及換股比例歧見而撤銷。之後雙方再度達成合作協議，以交叉持股規劃合併，2006年送件公平會，但公平會在2007年以雙方市占率過高、影響消費者權益，禁止好樂迪與錢櫃結合。此次好樂迪是否能成功闖關公平會，再度引發市場關注。

好樂迪在全台共有52家門市，包含高階品牌V-MIX有2家店；錢櫃全台16店，好樂迪瞄準學生族群，錢櫃則聚焦上班族白領階級。受娛樂產業變換快速，國內KTV產業近年面臨挑戰，好樂迪去年營收30.06億元，前3季稅後純益6.83億元，每股純益4.63元；錢櫃去年營收38.7億元，上半年稅後純益6.91億元，每股純益5.06元。（編輯：張良知）1080222