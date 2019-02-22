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錢櫃併購好樂迪
國內知名KTV業者好樂迪22日宣布，將由錢櫃以每股67.7元，取得好樂迪全部流通在外股份，成為錢櫃100%持股子公司。
錢櫃併購好樂迪
新聞專題
錢櫃併購好樂迪2/2

錢櫃併好樂迪待公平會點頭 曾3度遭禁2次挨罰

最新更新：2019/02/22 18:13
KTV兩大巨頭好樂迪與錢櫃22日雙雙召開重大訊息記者會宣布合併。中央社記者吳家昇攝 108年2月22日
KTV兩大巨頭好樂迪與錢櫃22日雙雙召開重大訊息記者會宣布合併。中央社記者吳家昇攝 108年2月22日

（中央社記者潘姿羽台北22日電）好樂迪與錢櫃雙雙召開重大訊息記者會宣布合併，不過這樁商業聯姻不見得能順利成功，公平會表示，目前尚未收到結合申請；過去好樂迪與錢櫃也曾申請結合，但公平會3度禁止，並2次開罰。

KTV二巨頭好樂迪、錢櫃今天宣布，錢櫃將收購好樂迪全部流通在外股份，好樂迪成為錢櫃100%持股子公司，不過合併後，仍維持雙品牌經營。

公平會副主委彭紹瑾表示，目前尚未收到結合申報，錢櫃與好樂迪應檢視自身條件是否符合結合申報門檻與型態，若符合須向公平會申請結合，公平會近期也會密切關注。

好樂迪與錢櫃其實早在10多年前，就有意聯姻，公平會則就對整體經濟利益以及市場競爭的影響，決定是否不禁止結合；而公平會在2003年曾經附負擔不禁止結合，但好樂迪與錢櫃當時並未結合。

好樂迪與錢櫃沒有就此打消結合念頭，彭紹瑾表示，好樂迪與錢櫃2006年再次申請結合，遭公平會禁止，業者提訴願後，行政院要求公平會另為適當處分；公平會2008年二度禁止結合，後來又經過訴願、行政院要求另為適當處分等情況，公平會2009年三度禁止結合，由於理由充分，行政院駁回訴願，儘管業者不服，打到最高法院，2011年最高法院定讞公平會勝訴。

彭紹瑾說明，公平會三度禁止的原因是考量好樂迪與錢櫃結合，市占率過高，在市場具有獨占地位，將導致消費者沒有選擇替代性，沒有箝制業者的能力，難以要求業者提高服務品質，而且從市場競爭的角度來考量，市場幾乎不存在競爭能力。

此外，公平會也曾二度對好樂迪及錢櫃開罰，主因是好樂迪與錢櫃沒有申報結合，但有共同營運的行為，構成「應申報結合而未申報」，違反公平交易法。

彭紹瑾表示，錢櫃與好樂迪今天剛發布重訊，接下來應自行檢視是否符合結合申報門檻，公平會也會緊盯動態；若符合條件提出結合申請，公平會將檢視對整體經濟的利益，以及有無影響市場競爭、消費者權益等限制競爭的不利益，審慎評估後才會做出決議。（編輯：楊凱翔）1080222

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