壞壞萌雪怪將台劃入九段線 文化部：我國主權應被尊重

動畫電影「壞壞萌雪怪」片中出現南海「九段線」的畫面，越南日前因此下架禁播。（圖取自DreamWorksTV YouTube網頁youtube.com）

（中央社記者鄭景雯、洪健倫台北22日電）動畫片「壞壞萌雪怪」將台灣劃入「九段線」引發爭議，民進黨議員呼籲修改影片。文化部表示，電影法已刪除電影審查，對外國電影未能尊重中華民國主權事實，非常遺憾。

UIP環球影業晚間接受中央社記者訪問表示，不予置評。

美國夢工廠（DreamWorks）與中國東方夢工廠（Pearl Studio）合製的動畫電影「壞壞萌雪怪」，講述一名中國女孩與大雪怪探險的故事。

電影近日在越南上映後，卻被發現場景中出現南海爭議中國主張擁有主權的「九段線」，引發越南人不滿，慘遭火速下架。

片中也將台灣劃入「九段線」引發爭議，民進黨籍台南市議員李啟維質疑為匪宣傳，呼籲市府出面管一管，要求修改影片，否則禁映。

對此，文化部影視局表示，電影法2015年已刪除原第26條有關電影檢查及刪減等相關條文，現行第9條第2項「非經中央主管機關審議分級並核准者，不得映演」規定，指主管機關依據「兒童及少年福利與權益保障法」的規定，就兒少保護針對電影片進行分級審議。

不過，文化部進一步指出，「我國主權事實應被尊重」，倘若外國電影未能尊重主權事實及國人感受，非常遺憾。（編輯：管中維）1081022