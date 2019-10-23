韓國瑜24日到訪雲林 警維安攜帶雨具防蛋襲

（中央社記者姜宜菁雲林縣23日電）國民黨總統參選人韓國瑜下鄉之旅，24、25日將到岳家所在的雲林縣造勢，2天安排10個行程，由於台南行程發生蛋襲事件，雲林縣警察局加強維護，執勤時會安排人員攜帶雨具。

韓國瑜下鄉之旅16日從高雄出發，一路往北，24日將抵達雲林縣，參拜宮廟後，將到雲林區漁會與漁民座談、參訪霹靂布袋戲，最後到麥寮農會與農民座談。隔天前往西螺漢光果菜市場與蔬果農友座談，再轉往虎尾參加青年後援會成立大會，並到虎尾逛夜市。

雲林縣警察局長顏旺盛今天召開周報，指示各分局針對韓國瑜參訪活動務必要保持周遭交通順暢、參選人的人身安全。

韓國瑜每到一個縣市都會安排夜市行程，關心庶民經濟，但台南市的花園夜市因故取消，嘉義市的文化夜市僅走了10公尺，因人潮擁擠而提早結束，此次雲林行也安排虎尾「拜五夜市」。

雲林縣虎尾警分局長郝心誠表示，韓國瑜部分行程在室內，出席人員為理念相同的支持者，警方將加強周遭交通疏導為主，而拜五夜市緊鄰虎尾重要幹道，又屬於開放式空間，有加強安排警力保護和交通疏導。

警方為防蛋襲事件發生，執勤時會安排人員攜帶雨具。雲林縣警察局強調，對於任何違法脫序行為，將嚴格執法，絕不容許暴力行為挑釁公權力。（編輯：謝雅竹）1081023