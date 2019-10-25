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政壇喬王寫傳奇 王金平告別國會仍有未竟之志

最新更新：2019/10/25 22:27
國民黨籍立委王金平（右3）25日在立法院會期最後一天的總質詢壓軸登場，這也可能是他立委生涯最後一次總質詢。王金平下台後，朝野立委上前獻花致意。左為民進黨立院黨團總召柯建銘、右2為國民黨籍立委曾銘宗。中央社記者施宗暉攝　108年10月25日
國民黨籍立委王金平（右3）25日在立法院會期最後一天的總質詢壓軸登場，這也可能是他立委生涯最後一次總質詢。王金平下台後，朝野立委上前獻花致意。左為民進黨立院黨團總召柯建銘、右2為國民黨籍立委曾銘宗。中央社記者施宗暉攝　108年10月25日

（中央社記者劉冠廷台北25日電）前立法院長王金平今天在最後一次的施政總質詢向立法院道別，縱橫政壇超過40年的他，靠著調和鼎鼐，喬出台灣政壇傳奇，原先設定人生最後一戰將是參選總統，儘管如今局勢操之在人，他的下一步仍是眾所矚目。

58歲的王金平成為史上最年輕的立法院長，從1999年至2016年是目前任期最長的院長。（中央社檔案照片）
58歲的王金平成為史上最年輕的立法院長，從1999年至2016年是目前任期最長的院長。（中央社檔案照片）

王金平34歲就當上立委，也成為史上最年輕的立法院長，同時也是目前任期最長的院長。他人脈跨越藍綠，與人為善、樂於提攜的作風，讓他廣結善緣，幾乎沒有敵人。

從他最後一次質詢後，朝野立委包括國民黨立法院黨團總召曾銘宗、親民黨團總召李鴻鈞、民進黨團總召柯建銘及近20名藍綠立委，都到場送花、致意，國民黨立委廖國棟還高喊「永遠的院長」，可見一斑。

叱吒立法院44年，王金平靠的是面對政局變化沉著冷靜的政治手腕，以及過人的協調和折衝能力，讓他在處理朝野抗爭，乃至於太陽花學運和馬王政爭等重大政治事件，都能順利化解。

但在政壇的調和鼎鼐，也讓王金平被封為「喬王」，社會褒貶不一。他今天在最後一次質詢中，特別提到，欣然接受「喬王」封號，強調「國會沒有協商就沒有妥協，政治是一個妥協的藝術」，以此回應外界的質疑。

王金平在最後一次質詢中，用近6000字的篇幅為自己的政治事業做註解，但其實他44年的立法院生涯，堪稱是台灣政壇一頁傳奇。

王金平（黃領帶者）憑藉沉著冷靜的政治手腕及過人的協調和折衝能力，讓他在處理朝野抗爭，乃至於太陽花學運和馬王政爭等重大政治事件，都能順利化解。圖為2014年4月王金平現身議場與抗議學生談話。（中央社檔案照片）
王金平（黃領帶者）憑藉沉著冷靜的政治手腕及過人的協調和折衝能力，讓他在處理朝野抗爭，乃至於太陽花學運和馬王政爭等重大政治事件，都能順利化解。圖為2014年4月王金平現身議場與抗議學生談話。（中央社檔案照片）

2016年卸任立法院長後，王金平仍持續發揮影響力，以他在南台灣的雄厚基礎，成為讓國民黨總統參選人韓國瑜當選高雄市長的幕後推手，選後王金平也啟動政治生涯最後一戰，布局參選總統。

但政治如同王金平經常引用的布袋戲人物名言「世事如棋 變化莫測」，韓國瑜和好友鴻海集團創辦人郭台銘都跳入戰局，他最後選擇不參加黨內初選，堅持參選之路，最後只剩下親民黨總統大選門票的機會。

王金平今年出版了自傳「橋」，和「喬」一語雙關，自況從政初衷就是以己身搭橋，利益眾生，如今他告別國會，但總統之路仍是未竟之志，他能否在人生最後一搏為自己搭橋，或是最終只能為別人架橋，也如同篤信佛教的他所說，一切都要隨著因緣走了。（編輯：林興盟）1081025

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