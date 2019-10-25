太陽花學運不流血 王金平：無憾面對下一代

國民黨籍立委王金平日前從表態參選總統到底後，就已明確說明未來不會續留立法院，而立院25日進行第9屆第8會期最後一天施政總質詢，王金平排在壓軸登場，談起他幾十年來的立院經驗，並以感性語氣向大家告別。中央社記者施宗暉攝 108年10月25日

（中央社記者劉冠廷台北25日電）前立法院長王金平今天完成了他立委生涯最後一次施政總質詢。他說，太陽花學運，無法審議通過服貿協議，對兩岸交流是一件遺憾的事，但是讓太陽花學運不流血、和平落幕，也讓他們這一代政治人物，無憾地面對下一代。

立法院今天進行第9屆第8會期最後一天的施政總質詢，已宣布不會續留立法院的王金平，壓軸登場，除了一如過往向政府提出建言，也透過總質詢的機會，向44年的立委生涯道別。

王金平在總質詢時，從國家尊嚴談起，同時也說明了國會文化創難毀易，以及在國會中要尊重少數的重要，他認為，不尊重少數，得意一時，日後都要付出對立、撕裂的代價，這不是真正的民主國會。

王金平指出，他深刻明白建立「尊重、包容、接納」的國會運作文化，及建立國會運作制度化，長治久安的重要性。為此在「朝野協商」、「不動用警察權」、及「處理太陽花學運太溫和」三件事上，或有苛責於他，尤其是部分藍軍的支持者。

立法院25日進行第9屆第8會期最後一天施政總質詢，國民黨立委、前立法院長王金平（圖）排在壓軸登場，日前已明確說明未來不會續留立法院的王金平，談他幾十年來的立院經驗。中央社記者施宗暉攝 108年10月25日

談到太陽花學運，王金平說，因為太陽花學運，無法審議通過服貿協議，對兩岸交流是一件遺憾的事。但是讓太陽花學運不流血、和平落幕，也讓他們這一代政治人物，無憾地面對下一代；他也說，他不是引發學運問題的人，是解決太陽花學運問題的人，不論世人如何評價，不流血的和平落幕，讓他無愧於心，無憾於歷史。

質詢結束後，包括國民黨立法院黨團總召曾銘宗與多名國民黨立委、親民黨團總召李鴻鈞、親民黨團幹事長陳怡潔，以及民進黨團總召柯建銘等人，都到場送花、致意，國民黨立委廖國棟則是高喊「永遠的院長」。

主持院會的立法院副院長蔡其昌也暫停議事，與列席備詢的行政院長蘇貞昌，上前與王金平握手致意。隨後蘇貞昌、朝野立委與王金平一同合照，場面溫馨。

國民黨立委、前立法院長王金平（右）日前明確說明未來不會續留立法院，他25日在立院第9屆第8會期最後一天施政總質詢壓軸登場，結束後，行政院長蘇貞昌（左2）與立法院副院長蔡其昌（左）向王金平致意。中央社記者施宗暉攝 108年10月25日

王金平叱吒立法院44年，他在受訪時感性的說，情緒從早上就上來了，他當然不捨，人生44年都在同一個地方服務，立法院的一草一木他都非常熟悉，對立法院充滿著感情；人生難得有百年同船渡機會，大家一直都在這當同仁這是好因緣，家要珍惜，讓國會充滿和諧理性自主自律，讓國會能呈現出監督政府又能保護人民權益。

由於這是王金平在立法院最後一次的總質詢，他的兒女今天也都到現場觀看。談起兒女，王金平說，不希望孩子參政，他一個人參政就好，希望孩子們為社會服務，為自己事業服務，成為社會有用的人，幸福美滿，這是他的期待。

訪問結束後，王金平也一一的向現場記者握手道別，不少媒體記者也爭相與王金平合影留念，為王金平在立法院最後的身影，留下紀錄。（編輯：蘇龍麒）1081025