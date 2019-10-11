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王金平：若進中央服務 已擘劃好台灣發展藍圖

最新更新：2019/10/11 15:21
前立法院長王金平（中）11日南下彰化舉辦「與公道伯有約」聚餐活動，王金平致詞表示，他常對外講彰化像是他第二個家鄉，如果有機會進入中央為大家服務，已經擘劃好台灣所有縣市發展的藍圖。中央社記者吳哲豪彰化攝 108年10月11日
前立法院長王金平（中）11日南下彰化舉辦「與公道伯有約」聚餐活動，王金平致詞表示，他常對外講彰化像是他第二個家鄉，如果有機會進入中央為大家服務，已經擘劃好台灣所有縣市發展的藍圖。中央社記者吳哲豪彰化攝 108年10月11日

（中央社記者吳哲豪彰化11日電）前立法院長王金平今天南下彰化舉辦「與公道伯有約」聚餐活動，王金平致詞時說，彰化像是他第二個家鄉，他如果有機會進入中央服務，已經擘劃好台灣所有縣市發展的藍圖。

王金平南下彰化舉辦「與公道伯有約」聚餐活動，前彰化縣長卓伯源、前彰化縣議長白鴻森以及前親民黨立法委員謝章捷等人到場站台。

王金平致詞時表示，他常對外講彰化像是他第二個家鄉，他如果有機會進入中央為大家服務，已經擘劃好台灣所有縣市發展的藍圖。

在被問到能否取得親民黨推薦參選總統時，王金平回答，「順著因緣走」，他現在就是在等情勢發展，因緣就是情勢，他請大家慢慢看。

他表示，他支持前鴻海董事長郭台銘在參與總統初選時提的經濟政策，認為台灣應該提出所謂的「大健康」經濟政策，也就是結合新的科技和醫療系統，成為新的經濟體系，讓個人治療、預防以及照護方面成為健康產業。

王金平說，台灣困境就是對立太嚴重，政黨競爭激烈，朝野對立嚴重，讓台灣莫衷一是，兩岸關係也不和諧，他參選總統是為了台灣未來，大家要好好思考台灣未來需要什麼樣的領導人，他曾擔任過立法院長，了解民主精神，也會接納各界意見，尋求共識。（編輯：洪學廣/唐聲揚）1081011

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