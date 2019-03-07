推升韓流改坐轎 王金平為自己搭橋拚攻頂

（中央社記者劉冠廷台北7日電）前立法院長王金平去年縣市長大選成功為高雄市長韓國瑜打出氣勢、贏得勝選，一路替人扛轎的他，今年將坐上轎，為自己政治路上的最後一哩路打拚，也將是他人氣、實力的最終試煉。

王金平畢業於台南一中初中部及高中部，隨後考入師大數學系。畢業後，王金平進入彰師大實習，潤泰集團總裁尹衍樑都曾是王金平的學生。王金平退伍後，回家中的食品工廠工作，從事進出口貿易相關業務等工作。

1975年第一屆立法委員增額補選。當時34歲的王金平以19萬票高票當選，開啟了政治之路，也成為當時最年輕的立委，深受時任總統李登輝倚重，一路連任從立法院副院長，再成為史上最年輕的立法院院長，擔任立院龍頭17年，橫跨3位總統，也是史上任期最長的立法院長。

出身高雄的王金平，本土性格濃厚、地方經營扎實，被視為國民黨本土派的代表性人物。他處事圓融，善於溝通、折衝，協調各黨派的功力高超，藍綠通吃，被形容為「只有朋友，沒有敵人」，但也帶來「喬王」的封號，甚至因此被部分藍營人士質疑「藍皮綠骨」。

2013年國民黨執政時爆發「九月政爭」，時任總統馬英九指控當時擔任立法院長的王金平涉入司法關說，王金平險遭開除黨籍、拔除院長寶座，堪稱是王金平政治生涯最大危機，但他最後挺過難關。而國民黨則因服貿協議引起的太陽花學運效應，在2016年總統、立委選戰中一敗塗地。

國民黨在野後，王金平卸下議長身分，成為陽春立委，原以為將慢慢淡出政壇，但一場九合一選舉，他賣力輔選高雄市長韓國瑜，成功創造「三山造勢」，將韓國瑜送進高雄市府，也拉抬了自己的聲勢，累積角逐總統大位的能量。

縱橫政壇超過40年的王金平，不是沒仰攻過大位，2005年的黨主席選舉，王金平當時挑戰馬英九慘敗，無緣2008年總統選戰，對於今年已經77歲的他，這次打出當選「只做一任」訴求，也顯見已是最後一戰。

過去在總統、縣市長等各式大選，王金平總是扮演國民黨扛轎的輔選要角，操盤南台灣選戰，這次「南霸天」要親自坐轎，日前出版新書自況政治生涯「己身為橋」，能否順利為自己搭橋跨出南台灣，壓倒前新北市長朱立倫、國民黨主席吳敦義等人，將是他政治生涯上人氣、實力的最終試煉。（編輯：蘇龍麒）1080307