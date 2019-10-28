落實國家語言 原民會報告首度以族語文字書寫

（中央社記者陳俊華台北28日電）原民會主委夷將．拔路兒今天說，為落實原住民族語言是國家語言，特別以阿美族語進行口頭報告，並首度以原住民族語的文字書寫呈現在業務報告中，未來將逐步建構使用原住民族語言的友善空間。

立法院內政委員會今天邀請原住民族委員會主任委員夷將．拔路兒Icyang．Parod列席報告業務概況，並審查原民會、財團法人原住民族文化事業基金會109年度預算。

夷將．拔路兒表示，立法院在106年5月26日通過原住民族語言發展法後，為了落實原住民族語言是「國家語言」的目標，因此他特別以一段阿美族語進行口頭報告；書面報告中，也首度使用阿美族語、排灣族語的文字書寫，呈現在業務報告的封面及內文中。

夷將．拔路兒指出，原民會近5年預算逐年成長，109年度歲出預算編列新台幣84億556萬7000元，較105年度大幅增加8.01億元，成長10.53%；109年度預算新增編列項目，包括推動原住民族國際交流，強化與南島民族關係，編列辦理南島民族論壇計畫經費9132萬元。

夷將．拔路兒說，為增進原住民族長者口腔功能健康，並減輕其經濟負擔，編列補助長者裝置假牙實施計畫經費6000萬元；為建構原住民族特色商品網路行銷，以解決地方缺乏產品銷售通路問題，編列辦理通路據點計畫經費9600萬元等。（編輯：鄭雪文）1081028