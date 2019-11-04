張碩文：決策委員鼓勵 宋楚瑜有8成機會參選總統

（中央社記者郭建伸台北4日電）外界關注親民黨主席宋楚瑜是否第4度參選總統，親民黨組織部主任張碩文說，決策委員10月28日曾開會，一致鼓勵宋楚瑜親自參選2020；但目前宋楚瑜還沒做最後決定，尚無何時公布的問題。

被問到宋楚瑜參選總統的機率有多大，張碩文說，有8成的機會參選。

外界評估宋楚瑜參選是為了拉抬立委選情，親民黨秘書長李鴻鈞表示，這是兩碼子事，因為台灣長期以來都是非藍即綠在執政，大家都只看到勝選，沒看到「勝任」，這也是百姓期待的另外一個「空間」；宋楚瑜是否參選，仍在評估中，也聆聽各界看法。

張碩文則表示，決策委員10月28日開會，一致鼓勵宋楚瑜親自參選2020，並關心何時會宣布參選；但目前宋楚瑜還沒做最後決定，仍聆聽各界建議，所以還沒有公布的問題。

至於日前傳出宋楚瑜擬找財信傳媒董事長謝金河擔任副手，張碩文說，宋楚瑜是接受專訪，並於會中道謝。

張碩文轉述，謝金河當時反問宋楚瑜，「主席何時要宣布？」宋則開玩笑稱「在等你啊！」

張碩文轉述指出，雖然宋楚瑜一開始是以開玩笑的方式詢問，但後來話鋒一轉，宋楚瑜稱謝金河熟稔亞洲經濟局勢的角色，請他慎重考慮副手一事。

親宋人士表示，雖然宋楚瑜不是專程找副手去拜會謝金河，但事實上謝金河確實是很適合的人選。

由於2020的總統副總統登記將從18日到22日截止，親民黨人士坦言，那一週應該是「變化劇烈的一週」，不管是藍、綠、橘陣營都是。（編輯：蘇龍麒）1081104