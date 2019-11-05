國6隧道火燒車 火勢猛烈一度全線封閉救災

警政署國道公路警察局第七警察大隊5日獲報國道6號東向19.6公里處、國姓1號隧道內線車道發生火燒車，考量安全及救災，封閉國姓1號隧道東向全線。火勢撲滅後發現車頭嚴重燒毀。（國道警提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 108年11月5日

（中央社記者蕭博陽南投縣5日電）何姓男子今天駕駛小貨車行經國道6號國姓1號隧道突然察覺車輛冒煙，緊急停車後，車輛很快陷入火海，由於火勢猛烈，隧道一度全線封閉，所幸這起隧道火燒車最後無人員傷亡。

警政署國道公路警察局第七警察大隊表示，今天中午12時27分獲報國道6號東向19.6公里處、國姓1號隧道內線車道發生火燒車，因小貨車載紙箱、塑膠籃子引發猛烈火勢，考量安全及救災，封閉國姓1號隧道東向全線，並立即派遣巡邏車趕往。

第七公路警察大隊表示，巡邏車中午12時44分抵達，現場無人員受傷，員警在隧道入口處引導車流下國姓交流道，經南投縣消防局消防車撲滅火勢後，事故現場下午1時18分拖吊排除完成、1時25分經交通部高速公路局中區養護工程分局檢視安全無虞後恢復通車。

國道警初步調查，何姓駕駛今天送貨去台中豐原，返程回南投埔里行經國姓1號隧道時突然聞到車內散發燃燒煙味，緊急停車查看，火勢很快冒出，何男打電話報案並逃出隧道，南投縣消防局派遣國姓、雙冬、埔里分隊前往搶救，撲滅後發現車頭嚴重燒毀。（編輯：黃世雅）1081105