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軟硬複合板龍頭產線回台 台商投資額達6270億

最新更新：2019/11/07 16:46
經濟部投資台灣事務所7日通過全球手機鏡頭模組軟硬複合板最大供應商相互公司回台投資案，帶來新台幣33億元投資。圖為鏡頭模組軟硬板。（圖取自相互股份有限公司網頁mutualtek.com）
經濟部投資台灣事務所7日通過全球手機鏡頭模組軟硬複合板最大供應商相互公司回台投資案，帶來新台幣33億元投資。圖為鏡頭模組軟硬板。（圖取自相互股份有限公司網頁mutualtek.com）

（中央社記者廖禹揚台北7日電）經濟部投資台灣事務所今天通過全球手機鏡頭模組軟硬複合板最大供應商相互公司回台投資案，帶來新台幣33億元投資；經濟部預估，台商回台總投資額有望在下週突破7000億大關。

據經濟部統計，目前已有152家台商通過歡迎台商回台投資行動方案審查，共將投資6270億元，預估帶來5萬5164個本國就業機會。

根留台灣加速投資行動方案本週則有2家過關，計有逾5億元投資。目前累計有18家廠商通過審查，將投資逾278億元，預期創造1887個本國就業機會。

經濟部表示，相互公司主要客戶包括HP、Canon、Epson、Sony、SEIKO、NIKON、Ricoh等國際知名品牌，主要生產基地為主攻高階製程的新莊廠，及專門生產中低階鏡頭模組軟硬板與CIS硬板的江蘇常熟廠，為因應終端客戶要求將中國部分產線移回台灣，並考量5G相關需求，決定投資33億元在新北市泰山工業區建置新廠與研發基地，將可創造近200個本國就業機會。

根留台灣本週通過審查企業則有廈興國際及福華明鏡，廈興國際將投入4億元在台南市仁德區新建廠房，導入100%國產機械設備轉型升級，可帶來97個本國就業機會；福華明鏡將投資1億元擴建鹿港彰濱工業區廠房，可增加10個本國就業機會。（編輯：林興盟）1081107

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