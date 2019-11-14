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蔣萬安：港生無懼港警鎮壓 給予最高敬意

最新更新：2019/11/14 10:30
港警本週硬闖大學校園與示威者對峙，國民黨立委蔣萬安14日表示，給予香港捍衛民主與自由的學生最高敬意。（中央社檔案照片）
港警本週硬闖大學校園與示威者對峙，國民黨立委蔣萬安14日表示，給予香港捍衛民主與自由的學生最高敬意。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉冠廷台北14日電）港警本週硬闖大學校園與示威者對峙，國民黨立委蔣萬安今天表示，香港學生為了捍衛民主與自由，無懼港警強力鎮壓，他給予最高敬意；他也說，在台灣，一國兩制沒有存在的空間。

香港因「反送中」而起的抗爭延燒5個多月，警民衝突愈演愈烈。港人本週發動「三罷」（罷工、罷課、罷市），警方強行進入香港中文大學，在校內發射催淚彈與橡膠子彈，學生以磚頭與汽油彈回擊，校方宣布本學期提前結束。

面對香港目前發生的狀況，蔣萬安今天透過臉書表示，香港的學生及年輕人，無懼港警強力鎮壓，為了捍衛自由與民主，向全世界發聲及吶喊，對於這樣的勇敢，他必須要給予最高的敬意。

蔣萬安也說，在台灣，一國兩制沒有存在的空間，民主自由憲政體制也不容任何破壞及妥協。政府除了要密切注意並維護在香港就讀的台生、在港工作的台灣民眾人身安全，必要時也該提供香港民眾人道救援。（編輯：林興盟）1081114

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