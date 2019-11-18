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ATP年終賽決賽 西西帕斯擊敗提姆奪冠[影]

最新更新：2019/11/18 07:52
年僅21歲的希臘網球新星西西帕斯（圖）17日逆轉擊敗奧地利好手提姆，贏得ATP世界巡迴年終賽冠軍。（圖取自twitter.com/atptour）
年僅21歲的希臘網球新星西西帕斯（圖）17日逆轉擊敗奧地利好手提姆，贏得ATP世界巡迴年終賽冠軍。（圖取自twitter.com/atptour）

（中央社倫敦17日綜合外電報導）年僅21歲的希臘網球新星西西帕斯今天以6比7（6/8）、6比2、7比6（7/4）逆轉擊敗奧地利好手提姆，贏得ATP世界巡迴年終賽（ATP Finals）冠軍。

ATP年終賽決賽今天在英國倫敦O2體育館（O2 Arena）進行，西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）全場擊出9記愛司球（Ace），提姆（Dominic Thiem）擊出8記愛司球，但有3次雙發失誤。

西西帕斯今天奪冠後，成為2001年澳洲網球選手修伊特（Lleyton Hewitt）之後最年輕的ATP年終賽冠軍，當年修伊特奪冠時只有20歲。

今年ATP年終賽8名好手中，西西帕斯是最年輕的一位，他展現了韌性及天賦奪下職業生涯迄今最重大的金盃。

西西帕斯賽後表示：「被人們銘記為2019年ATP年終賽冠軍真是太棒了。這是夢想成真，也是結束這場比賽的最好方式。」

他還說：「我的奮鬥精神和不斷努力讓自己表現地更好，最終使我贏得勝利。」（譯者：陳彥鈞）1081118

影片來源：Tennis TV YouTube頻道
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