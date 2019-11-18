網壇3巨頭雖仍具壓制力 新星展世代交替企圖

（中央社倫敦17日綜合外電報導）即便西班牙名將納達爾是年終球王，且網壇「3巨頭」也仍具壓制力，足以在大滿貫賽事奪冠，但在希臘新星西西帕斯稱霸ATP年終賽後，彷彿讓人看到世代交替的一刻。

21歲的西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）擊敗奧地利好手提姆（Dominic Thiem），拿下ATP世界巡迴年終賽（ATP Finals）冠軍後大膽宣告：「我相信我離大滿貫冠軍不遠了，我知道我這麼說是很強烈的講法，但我真的覺得我屬於那個行列。」

德國新秀茲韋列夫（Alexander Zverev）去年也在倫敦擊敗塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic），拿下ATP年終賽冠軍，當時他和現在的西西帕斯一樣僅21歲。

但茲韋列夫無法將那時的表現帶到今年的大滿貫賽事，今年的大滿貫冠軍獎盃，其中兩座被33歲的納達爾拿下、兩座由喬科維奇奪得。納達爾和喬科維奇生涯分別拿過19座和16座大滿貫冠軍，而38歲瑞士名將費德瑞（Roger Federer）也在他非凡的生涯，累積創紀錄的20座大滿貫冠軍。

不過這也是第一次黃金3巨頭逐漸感受到後浪推前浪的氣勢。過去一週在倫敦，20多歲的年輕世代呈現了一股嶄新、無懼的力量，他們期待總有一天能取代現在的3巨頭。

26歲的提姆是實力堅強的新勢力，他在ATP年終賽首日就擊敗費德瑞，並一路打進決賽。

隔天茲韋列夫擊敗納達爾，那是他生涯首次在對納達爾時拿下勝利。當天稍早，西西帕斯在他於ATP年終賽的處女秀打出亮眼表現，首次擊敗今年打進美國網球公開賽決賽的23歲俄羅斯選手梅迪維夫（Daniil Medvedev）。

這些新勢力創造的驚奇未就此打住，提姆之後擊敗喬科維奇、梅迪維夫，原本也有機會拿下對納達爾的勝利，可惜在決勝盤5比1領先情況下遭到逆轉。

提姆昨天以直落二擊敗6度奪冠的費德瑞闖進決賽，讓全場費德瑞的粉絲們鴉雀無聲。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1081118