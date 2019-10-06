影片／喬科維奇一盤未失 首度參加日本公開賽就奪冠

6日日本網球公開賽，世界男網排名第一的喬科維奇（圖）以6比3、6比2擊敗澳洲選手米爾曼，拿下冠軍。（圖取自twitter.com/rakutenopen）

（中央社東京6日綜合外電報導）世界男網排名第一的喬科維奇（Novak Djokovic）今天輕取對手，一甩讓他於美網棄賽的肩傷陰霾，首度參加日本公開賽就封王，這也是他職業生涯第76次奪冠。

塞爾維亞的喬科維奇（Novak Djokovic）只花69分鐘，以6比3、6比2擊敗從會外賽一路殺進決賽的澳洲選手米爾曼（John Millman），拿下冠軍。

喬科維奇是第一次參加日本公開賽，他整週都宰制球場，一盤未失，直到高舉冠軍獎盃。

這也是他因為肩膀傷勢退出大滿貫賽美國公開賽後，首度回到賽場。

喬科維奇以雙打賽事展開本週的賽程，隨著賽事進行，他的狀態也逐步增溫，從未讓對手威脅到他，包括世界排名第15的比利時好手高芬（David Goffin）。

在決賽中，喬科維奇一連串重砲式的發球和精準的回擊，迫使對手在底線疲於奔命，也讓他在第1盤搶先破發，取得3比1領先。

喬科維奇持續送出犀利的回擊到底角，再不時搭配漂亮的小球，逼得高芬得跑來跑去。

喬科維奇這場比賽發出6記愛司球，完全沒有出現雙發失誤，30次成功首發有26次拿下分數。

整場比賽喬科維奇都沒有被高芬拿到破發點，高芬則是在4度面對被破發的危機時，只成功救回1次。

男網ATP年終賽下個月在英國倫敦進行，喬科維奇已經獲得這項封關戰的參賽資格。（譯者：李晉緯/核稿：林治平）1081006