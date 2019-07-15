喬科維奇溫布頓奪冠 塞爾維亞媒體讚網球天王

影片來源：Wimbledon YouTube頻道

（中央社貝爾格勒15日綜合外電報導）塞爾維亞網球好手喬科維奇擊敗瑞士網球名將費德瑞，獲得生涯第5座溫布頓網球錦標賽男單冠軍。塞爾維亞媒體今天盛讚喬科維奇是擁有「英雄胸襟」的「網球天王」。

32歲的喬科維奇（Novak Djokovic）昨天在溫網男單決賽鏖戰5盤，擊敗37歲的費德瑞（Roger Federer）。馬拉松式比賽耗時4小時又57分鐘，刷新溫網史上最長決賽紀錄。喬科維奇獲得個人第16座大滿貫賽金盃，較費德瑞的20座紀錄少了4座。

塞爾維亞「閃報」（Blic）今天以「喬科維奇，網球天王」為頭條標題。「新聞晚報」（Vecernje Novosti）也呼應指出「天王的第5座王冠」。

「閃報」評論表示：「他（喬科維奇）肯定沒有打出他最好的比賽，但他知道如何運用他的最大武器--精神力量，掌握關鍵時刻。」

「閃報」還說，喬科維奇很反常，「並未在長達4小時又57分鐘的賽事中表露任何情緒」。

「今日新聞」（Danas）則指出，溫網男單決賽給了觀眾「一場完美網球比賽會出現的所有元素，懸疑、戲劇性，以及（對喬科維奇來說）圓滿結局」。（譯者：李宛諭/核稿：劉學源）1080715