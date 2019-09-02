球王喬科維奇因肩傷退出美網 瓦林卡晉級8強

世界排名第一的塞爾維亞好手喬科維奇（右）1日在美國網球公開賽16強對上瑞士的瓦林卡（左），第3盤因為左肩傷勢退賽，無緣尋求衛冕。（圖取自facebook.com/usopentennis）

（中央社紐約1日綜合外電報導）世界排名第一的塞爾維亞好手喬科維奇（Novak Djokovic）今天在美國網球公開賽16強對上瑞士的瓦林卡（Stan Wawrinka），第3盤因為左肩傷勢退賽，無緣尋求衛冕。

大會第23種子瓦林卡以6比4、7比5、2比1領先時，近5場大滿貫賽奪下4冠的喬科維奇決定退賽，接著在觀眾噓聲下走出紐約市艾許球場（Arthur Ashe Stadium）。

喬科維奇失第2盤後立刻要求傷停，並脫掉上衣坐在場邊請防護員幫忙按摩肩膀。他第3盤回到場上，顯然仍受肩部問題所擾，最後決定退賽。

曾在2016年美網封王的瓦林卡表示：「從來沒人想這樣結束比賽，我為諾瓦克（喬科維奇名）感到非常遺憾，他是很棒的朋友。」

喬科維奇本週稍早出現肩部問題，在8月28日第2輪迎戰阿根廷選手隆德羅（Juan Ignacio Londero）期間深受其擾，不過這名32歲好手似乎又在8月30日第3輪復原，以直落三擊敗烏克蘭選手庫德拉（Denis Kudla）晉級16強，並說自己感覺「幾乎不痛」。

喬科維奇告訴記者：「我不想談我的傷勢，我以前說過了，我一直都是這樣。」

瓦卡林8強賽將對上大會第5種子俄羅斯的麥維德夫（Daniil Medvedev）。瓦卡林表示：「我想保持今晚的水準，我認為我一直打出非常精彩的球，我很高興能回來。」（譯者：侯文婷/核稿：盧映孜）1080902