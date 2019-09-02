更多編輯台推薦新聞：
早安世界》海研船隊109年上半年成軍 國船國造新里程碑
早報

早安世界》海研船隊109年上半年成軍 國船國造新里程碑

米粒南瓜籽作畫 土耳其微型藝術家化腐朽為神奇
國際

米粒南瓜籽作畫 土耳其微型藝術家化腐朽為神奇

9月新制上路一次看 雙北超商咖啡店騎樓禁菸
生活

9月新制上路一次看 雙北超商咖啡店騎樓禁菸

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走
生活

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
管中閔被控違法兼職案 公懲會判申誡
首頁 / 運動

球王喬科維奇因肩傷退出美網 瓦林卡晉級8強

最新更新：2019/09/02 14:18
世界排名第一的塞爾維亞好手喬科維奇（右）1日在美國網球公開賽16強對上瑞士的瓦林卡（左），第3盤因為左肩傷勢退賽，無緣尋求衛冕。（圖取自facebook.com/usopentennis）
世界排名第一的塞爾維亞好手喬科維奇（右）1日在美國網球公開賽16強對上瑞士的瓦林卡（左），第3盤因為左肩傷勢退賽，無緣尋求衛冕。（圖取自facebook.com/usopentennis）

（中央社紐約1日綜合外電報導）世界排名第一的塞爾維亞好手喬科維奇（Novak Djokovic）今天在美國網球公開賽16強對上瑞士的瓦林卡（Stan Wawrinka），第3盤因為左肩傷勢退賽，無緣尋求衛冕。

大會第23種子瓦林卡以6比4、7比5、2比1領先時，近5場大滿貫賽奪下4冠的喬科維奇決定退賽，接著在觀眾噓聲下走出紐約市艾許球場（Arthur Ashe Stadium）。

喬科維奇失第2盤後立刻要求傷停，並脫掉上衣坐在場邊請防護員幫忙按摩肩膀。他第3盤回到場上，顯然仍受肩部問題所擾，最後決定退賽。

曾在2016年美網封王的瓦林卡表示：「從來沒人想這樣結束比賽，我為諾瓦克（喬科維奇名）感到非常遺憾，他是很棒的朋友。」

喬科維奇本週稍早出現肩部問題，在8月28日第2輪迎戰阿根廷選手隆德羅（Juan Ignacio Londero）期間深受其擾，不過這名32歲好手似乎又在8月30日第3輪復原，以直落三擊敗烏克蘭選手庫德拉（Denis Kudla）晉級16強，並說自己感覺「幾乎不痛」。

喬科維奇告訴記者：「我不想談我的傷勢，我以前說過了，我一直都是這樣。」

瓦卡林8強賽將對上大會第5種子俄羅斯的麥維德夫（Daniil Medvedev）。瓦卡林表示：「我想保持今晚的水準，我認為我一直打出非常精彩的球，我很高興能回來。」（譯者：侯文婷/核稿：盧映孜）1080902

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報