喬科維奇以第1100場勝利 慶祝37歲生日

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（中央社日內瓦22日綜合外電報導）世界排名第一的網球好手喬科維奇（Novak Djokovic），今天以職業生涯第1100場勝利慶祝自己的37歲生日。

法新社報導，喬科維奇在日內瓦網球公開賽以6-3、6-3擊敗德國選手漢夫曼（Yannick Hanfmann）晉級8強，他目前正為法國網球公開賽的衛冕做準備。

喬科維奇成為繼康諾斯（Jimmy Connors）和費德瑞（Roger Federer）之後，第3位達到1100場勝利里程碑的選手。

喬科維奇是以外卡身分參加日內瓦網球公開賽，希望能在法網之前挽回他的下滑狀態，他戰績目前為13勝5負，今年沒有進過任何錦標賽的決賽。

喬科維奇擊敗漢夫曼後，現場為他唱起生日快樂歌，插著蠟燭的蛋糕出現在球場，他舉著蛋糕向觀眾示意並吃了一口，然後把它遞給球童。

喬科維奇表示：「很高興第一次來這裡參加這項比賽，也很高興家人在此支持。我一生中大部分時間都是和阿姨、叔叔以及兩個表兄弟一起長大。」

喬科維奇說他的親戚現在住在日內瓦，「我們最近沒有機會常見面，所以這真的很好。我在場上和場外都度過了非常美好的時光。」

「非常感謝你們唱生日快樂歌。這真的讓我很感動，我很高興在這個特殊的日子裡獲勝。」（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1130523