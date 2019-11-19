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是否接受國民黨不分區安排 謝龍介下午說明

最新更新：2019/11/19 11:45
國民黨16日召開第20屆中央委員會第三次全體會議，將針對不分區立委行使同意權。遭列15名的台南市黨部主委謝龍介（中）表示，很多朋友建議他退出不分區，他希望能考慮兩、三天，黨的誠信和互信很重要。中央社記者謝佳璋攝　108年11月16日
國民黨16日召開第20屆中央委員會第三次全體會議，將針對不分區立委行使同意權。遭列15名的台南市黨部主委謝龍介（中）表示，很多朋友建議他退出不分區，他希望能考慮兩、三天，黨的誠信和互信很重要。中央社記者謝佳璋攝　108年11月16日

（中央社記者楊思瑞台南19日電）中國國民黨台南市黨部主任委員謝龍介考慮是否接受國民黨不分區立法委員提名安排，預計今天下午在台南市議會舉行記者會說明，另已有支持者發起入黨，力挺謝龍介選國民黨主席。

國民黨15日召開臨時中央常務委員會調整不分區立委提名名單後，謝龍介從原本第11名改列第15名。

謝龍介昨天接受媒體訪問表示，是否接受不分區安排會牽扯選舉和支持者情緒，要再思考一下，但參選黨主席計畫沒變。

不少謝龍介支持者上午出現在國民黨台南市黨部申請入黨，謝龍介之友會長蘇滄洲表示，目前會員約600、700人，不一定都是國民黨員。當謝龍介提出參選國民黨主席計畫後，就有人提出入黨支持，響應者已陸續到黨部辦入黨手續。

謝龍介上午沒現身，僅透過黨部發布，將於下午2時30分說明。（編輯：李明宗）1081119

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