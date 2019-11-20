台美日澳首次合作 研商印太區域良善能源治理

（中央社記者廖禹揚台北20日電）台灣、美國、日本與澳洲共同舉辦的2019年全球合作暨訓練架構（GCTF）印太區域良善能源治理研討會今天登場，將就印太區域能源安全及韌性解決方案，尋求進一步國際合作。

經濟部長沈榮津於開幕致詞表示，這次研討會是「全球合作暨訓練架構」（GCTF）下舉辦的第2次能源領域活動，繼2016年的亞洲地區能源效率研討會，今年將關注焦點擴大至印太區域，探討良善能源治理。

值得注意的是，這次是澳洲首度加入共同主辦，澳洲駐台代表高戈銳（Gary Cowan）致詞指出，印太區域能源需求已占全球的3/5，到2050年需求預估再增加至少20%，良善能源治理成為重要工作。他認為，能源管理的3大方針包括明確且一致的政策方向、基礎設施投資、支持創新，並肯定澳洲與台灣都在能源轉型中確立明確方向、目標與時間表。

高戈銳提到，澳洲麥格理資本與日商都投資台灣離岸風場，澳洲首艘普陸浮式液化天然氣船也在12日抵台；澳洲將台灣視為重要合作夥伴，並讚賞台灣在減少碳排、能源安全等國際議題上的貢獻。他也說，澳洲樂於與理念相近的合作夥伴共同促進開放競爭且透明的能源市場。

沈榮津表示，印太區域人口占全球半數以上，也是經濟發展最具活力的區域之一，不僅涵蓋主要能源消費國，多數主要能源海上通道也都座落在此區域，能源基礎建設成為重要工作，希望藉此次會議強化區域國家能源可及性，同時建立透明開放的能源市場、公平互惠的能源貿易，及因應能源中斷的應變措施。

沈榮津說，國際合作是提升區域內能源安全與韌性、改善能源治理的重要手段，台灣也與美國、日本、澳洲等國家在液化天然氣源採購等方面建立合作機制，預料未來合作將更加密切；後續也希望透過亞太經濟合作會議（APEC）等區域內國際組織，推動區域能源合作。

美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）也說，面對各國共同的能源挑戰，需要加速夥伴間知識、專才與實務經驗的傳播，透過GCTF活動，美國、台灣、日本及其他夥伴國家，都能在此平台上進行資訊分享及合作。

酈英傑表示，台灣是理念相近又可靠的夥伴，在能源治理及其他許多領域貢獻良多；藉由這次機會，希望與台灣、日本、澳洲及各國共同建立並強化印太區域能源專家的連結，推動永續、負責的能源治理結構，使印太地區得以自由、開放且繁榮。

根據能源局新聞稿，本次會議跳脫過去大型公開會議模式，改以小型深度培訓工作坊方式進行，邀請包括美國能源部副助理部長厄巴納斯（Beth Urbanas）等國內外專家擔任講師，並有印太區域15國能源專家參與。（編輯：趙蔚蘭）1081120