邱毅列新黨不分區首位 郁慕明：理念一致

新黨主席郁慕明（前中）21日在黨部公布不分區立委名單，前立委邱毅（前右2）列第一，包括律師陳麗玲（後右）、藥師公會全國聯合會政策執行長沈采穎（後左2）、新黨發言人王炳忠（後右2）、台灣新住民經貿文化交流協會理事長賀樺（後左）、新黨文宣委員會副主委林明正（後右4）、毒物學博士黃乃芸、牙醫師龐文楚（後右3）、新黨副秘書長郝永瑞（後左3）、媒體人楊世光（前左2），共10名。中央社記者張皓安攝 108年11月21日

（中央社記者劉冠廷台北 21日電）新黨今天公布不分區立委名單，前立委邱毅列第一位，新黨主席郁慕明說，在和平統一、民族復興的路上，邱毅與新黨一致；這份名單符合國民黨總統參選人韓國瑜所說的庶民，是庶民的團隊。

新黨上午公布不分區立委提名名單，共10名，包括邱毅、律師陳麗玲、藥師公會全國聯合會政策執行長沈采穎、新黨發言人王炳忠、台灣新住民經貿文化交流協會理事長賀樺、新黨文宣委員會副主委林明正、毒物學博士黃乃芸、牙醫師龐文楚、新黨副秘書長郝永瑞、媒體人楊世光等。

郁慕明表示，新黨不參加這次區域立委選舉，將集中力量在不分區的政黨票，成為能夠作戰的團隊；站在批判的角色對面對民進黨，國民黨不敢提、不敢做、不敢說的，會由新黨來做。而新黨推的立委，就是要進入立法院，代表統的聲音。

郁慕明也說，這個團隊非常符合韓國瑜所說的庶民，是代表庶民的團隊。對於如何評估選情與席次，他僅說，他不做選情評估，就由選民自己來決定。

談到邱毅，郁慕明說，新黨不是將邱毅從國民黨拔過來，邱毅原來就是新黨的，邱毅早在2016年就在新黨的不分區名單中；面對外界對邱毅的批評，他則說，不論怎樣批評，但他要告訴大家，站在和平統一、民族復興的大政策上，「我們是一條路的」。

郁慕明也說，至於邱毅所說的武統，意思是台灣假設不體會到處境，要追求和平，最後必須面對大陸的聲音，這只是把真相表達出來，現在卻變成打擊邱毅，說是贊成武統，但假設不重視和統，將來就要面對武統的結果；這次將邱毅送進立法院，就是要告訴大家，兩岸唯有和平，才能繼續發展。

邱毅則說，新黨扮演戰鬥團隊的角色，要為台灣力挽狂瀾，今天非常有幸，得到郁慕明的邀請，能與戰鬥團隊的夥伴一起打拚，一起站在時代關鍵的點上，一起寫歷史、創造歷史，展現理想與執著。（編輯：蘇龍麒）1081121

新黨提名不分區立委名單：